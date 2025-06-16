經濟金融情勢未明 信義房屋觀察：竹科房市短暫盤整後回溫

美國對台擬課徵關稅，雖暫緩90天實施，以科技業為主體的新竹科學園區周邊房市，受股市波動與政策不確定性影響，買氣趨緩。其中，台積電股價成為觀察買氣變化的重要指標，股價波動牽動科技族群購屋信心，成為房市冷熱的「風向球」。信義房屋專家指出，4月初消息一出，科技股全面翻綠，帶看量較3月減少約三成，房市進入觀望期；直到5月隨股市回穩，網路點閱與實際看屋人數才逐步回升，惟買賣雙方心態仍趨保守，價格出現調整跡象。

「當時有買方股票大跌，原本已安排看屋與洽談，金流卡住臨時取消。」信義房屋竹科介壽店主任林宜慧說，新竹房市與股市連動性高，無論買方或賣方，多數為園區科技人，「不只是資深工程師，連剛入行的新鮮人也會追隨前輩投資股票，股市表現直接影響購屋信心與資金調度。」她指出，當台積電股價跌至800元時，買方明顯觀望；回升至900元後，買氣又有感回溫。

「近期部分屋主開始讓利，願意開價向下調整，這在過去市場好的時候較為罕見。」林宜慧指出，這反映出屋主對市場氛圍的敏感度，當買氣轉弱、同類型產品增加時，價格策略也隨之靈活調整。

去年限貸至今的政策變動，加上近期關稅議題，讓買方普遍關注是否買在高點、利率是否再升、信用管制是否加嚴。信義房屋竹一區協理李佳諭建議，應回歸自身需求與財務能力評估，「若有剛性需求，如學區、通勤便利性等條件具備，長期來看仍具保值性，即使市場短期波動，也不易出現明顯貶值。」

相對地，賣方也有顧慮。李佳諭指出，部分屋主關注市場走勢，若現在不賣，未來是否會面臨價格調整；也有屋主觀察到同類型物件釋出量增加，擔心競爭加劇、影響成交速度與價格。她建議，若手中有閒置資產，可趁盤整期評估是否釋出，將資產轉為現金，靈活配置。

目前新竹科學園區周邊如關埔重劃區，仍為市場熱區。林宜慧指出，關埔一期開發完成度已達九成，二期也已動工，區域建設持續推進，對房價形成支撐。依據帶看觀察，剛需首購買方較關注總價1,500～3000 萬的中小坪數產品；換屋族則因信用管制貸款成數限制，以4000萬以下產品為主。

總價超過4000萬元的產品受限貸政策影響，貸款成數從8成降至3成，對買方資金調度形成挑戰。林宜慧指出，實務上買賣雙方若有意成交，會默契協商價格至可貸款8成的臨界點，賣方若願意讓利，則有助於促成交易；若買方擁有充裕現金流，且可接受限貸限制，此時更容易買到相對划算的價格。

林宜慧補充，園區周邊如東區、介壽段等地，因交通便利、鄰近公司與學區，長期吸引科技家庭與首購族關注。「不少客戶會直接說，希望房子離公司10分鐘內，最好靠近學區，這樣未來結婚生小孩也方便。」這類產品若屋齡新、規劃合理，即使釋出量少，仍有穩定買氣支撐。

林宜慧表示，若90天後關稅未實施，買賣雙方可依需求調整策略，剛性需求者可審慎評估、適時進場；若政策落地，短期可能再度引發股市波動，影響科技族群購屋節奏，房市可能轉趨觀望。不過她強調，長期仍應回歸個人財務條件與資產配置考量，盤整期反而是檢視與優化資產策略的良機。

整體而言，新竹房市雖受政策與股市影響進入盤整，但在區域建設與剛性需求支撐下，仍具一定韌性。李佳諭指出，市場雖有波動，但只要回歸自身需求與財務條件，仍有機會在盤整期中找到合適的進場時機。

商品推薦