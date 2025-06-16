台積電進駐生態科學園區？ 國科會：以廠商公告為主

國科會推動台南沙崙生態科學園區，媒體報導傳出台積電有意進駐。國科會今天表示，特定廠商是否進駐，以廠商對外公告內容為主；沙崙生態科學園區現正依相關規定辦理籌設作業，循序推動中。

媒體報導，國科會南科管理局在台南沙崙農場一帶籌設生態科學園區，預計7月底將籌設計畫提報行政院，市場盛傳為台積電先進製程預定地。

國科會今天回應，沙崙生態科學園區目前正依「國科會新設及擴建科學園區作業要點」及「科學園區新設及擴建園區作業須知」等規定，現正依相關規定辦理籌設作業，並循序推動中。

至於特定廠商是否進駐，國科會表示，以廠商對外公告內容為主。

南科管理局考量台南園區第1、2、3期土地使用已飽和，因此規劃在歸仁區台糖沙崙農場一帶籌設「生態科學園區」，以滿足產業需求，計畫面積約500公頃，新設的沙崙生態科學園區預計將以半導體、AI、資安科技、淨零及前瞻能源等新興科技為主要產業核心。

所謂生態科學園區，國科會指出，與生態共存為核心理念，打造多樣性生態及產業環境的科學園區，期望周遭居民能在科學園區發展中安居樂業，與環境並存、與居民共處。