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輝達在台徵才年薪上看550萬元！企業大搶才 專家建議高中開始培育

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
北士科示意圖。圖／記者游智文攝影
北士科示意圖。圖／記者游智文攝影

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出將設立台灣總部於北士科，並計劃大舉招募AI與晶片設計人才，年薪上看550萬元，直逼台積電（2330）與聯發科（2454）等本土科技巨擘，消息一出，科技圈議論紛紛，也為早已競爭激烈的科技人才市場，再添許多變數。

根據1111人力銀行調查顯示，有超過4成的企業預期未來2-3年的AI人力需求將明顯增加，其中包括認為需求大幅增加占22.66%以及需求小幅增加18.35%；另外認為需求持平18.54%，也有20.13%認為需求會減少，還有20.32%表示不確定。

台灣科技業近年面臨人才荒，不再只是過去中國大陸企業高薪挖角的壓力，反而是外商直接在台設點、開出優渥條件攬才，成為企業另一項焦慮來源。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台灣正處於少子化浪潮，加上高校技職教育與業界需求之間的落差，導致人才供應不足，未來缺口恐將進一步擴大。她建議，台灣若要穩住科技競爭力，應從高中階段就開始布局人才培育，並呼籲企業調整留才策略，不應只靠加薪競爭，還須提供清晰的職涯規劃、工作願景以及完整的福利制度，來提升員工黏著度。

目前可以預期的是，全球AI產業鏈中，台灣將扮演重要角色，然而AI發展，不僅是硬體的競賽，應用層面更應廣泛延伸至法律、商業、政策與倫理等領域。例如：如何用AI改善社會問題、立法規範等面向。政治大學資訊學院院長劉吉軒指出，真正能擴大市場規模的是「軟體」與「跨領域整合」能力，文組學生若能搭配AI素養訓練，也能在浪潮中找到定位。政大三年前，就開始啟動分階段的AI課程設計，培養文理整合型人才，希望回應市場對「懂AI又懂人文」的跨界人才需求。

輝達

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