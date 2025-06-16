華碩攜手微軟 ROG Xbox Ally 電競掌機下半年首波登台
華碩（2357）旗下ROG玩家共和國與Xbox合作推出最新電競掌機——ROG Xbox Ally與ROG Xbox Ally X，結合Xbox與Windows PC遊戲的優勢和彈性，兩款機種不僅擁有同級最佳的人體工學設計與全螢幕Xbox介面，更徹底解放電競掌機潛力。此外，面對AI浪潮來臨，ROG Xbox Ally X亦內建NPU，隨時支援最新推出的AI功能。ROG Xbox Ally系列預計2025下半年在台首波開賣。
華碩消費性產品事業處產品與策略規劃中心副總經理顏裕軒表示：「我們致力於將電競掌機推向全新層次，但這並非ROG能獨立完成的挑戰。透過這次與微軟的革命性合作，我們成功打造出兼具ROG硬實力與Xbox靈魂的創新之作」。
ROG Xbox Ally系列針對玩家長時間沉浸遊戲的需求，從手感大幅升級，重新設計手把造型與紋理表面，打造更貼合掌心的穩定握感；進階版ROG Xbox Ally X更進一步配備脈衝觸發器，依據遊戲情境觸發震動回饋，讓每一次射擊、加速、爆發攻擊都更有臨場氛圍。全新操控體驗，不僅完美延續Xbox玩家熟悉的操作邏輯，更是ROG歷來最具沉浸感與舒適度的掌機傑作。
Xbox首席副總裁Roanne Sones表示：「我們希望在掌機裝置中實現最純正的Xbox遊戲體驗。透過與ROG的深度合作，成功將這個願景注入ROG Xbox Ally系列，為玩家帶來嶄新選擇」。ROG Xbox Ally系列皆內建Windows 11作業系統，搭配硬體深度優化，開機即進入Xbox全螢幕介面，一鍵啟動戰局。透過Game Bar快速存取遊戲設定、自訂工具與戰績回顧，讓玩家無須繁瑣操作，即可專注遊戲本身。
同時，憑藉Windows 11的開放彈性與高度相容性，玩家不僅可暢玩Xbox Game Pass及各大平台大作，亦可輕鬆安裝模組與個人化設定，全面釋放無界遊戲自由度，盡情掌控遊戲世界。ROG Xbox Ally系列融合Xbox強悍效能、ROG頂尖工藝與Windows靈活架構，打造跨平台電競掌機最強陣容，解鎖全新行動遊戲體驗，為玩家帶來前所未有的旗艦級戰力。
ROG Xbox Ally搭載AMD Ryzen Z2 A處理器，展現驚人的電源效率與強勁效能；而ROG Xbox Ally X則配備最新AMD Ryzen AI Z2 Extreme高階處理器，即使面對3A大作也能持續輸出霸氣性能，並帶來更長效電池續航，讓玩家隨時開局、走到哪玩到哪。
AMD運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理Jack Huynh表示：「華碩與AMD長年攜手並進，不斷突破高效能運算的極限，傾全力為玩家打造頂尖遊戲體驗，很高興這次攜手Xbox打造ROG Xbox Ally系列，將AMD創新晶片技術、ROG精湛設計及Xbox遊戲生態完美融合，為電競掌機開創新紀元」。
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