HBM改變三大記憶體賽局 SK海力士首季營收首度超越三星奪冠

受惠AI推動，高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，帶動SK海力士（SK Hynix）營業利益率持續改善，並於2025年第1季在DRAM營收上首度超越三星電子（Samsung Electronics），改寫長年以來由三星領先的市場格局，凸顯AI對記憶體市場競爭重塑的影響力。

市調機構 DIGITIMES發布最新調查指出，隨AI應用快速成長，推升HBM與新型記憶體模組需求，全球三大記憶體廠商間的競爭格局正出現顯著變化。除了次世代HBM技術競爭升溫，未來更將擴展至小型壓縮附加記憶體模組（Small Outline Compression Attached Memory Module，SOCAMM）等新產品。地緣政治風險與政策變動也同步成為影響業者全球布局的關鍵因素。

DIGITIMES指出，隨著固態技術協會（JEDEC）釋出HBM4標準，三大業者的技術競爭將延續至下一世代。未來HBM將須與邏輯晶片（logic die）進行整合，需與晶圓代工夥伴密切協作。SK海力士與美光（Micron）預計持續與台積電合作；三星則傾向採一站式解決方案，並以先進製程與新封裝技術因應市場需求，惟其量產良率與技術驗證仍具挑戰。

除HBM外，業者也積極開發SOCAMM等高效能記憶體模組，以支援AI運算。美光已率先量產SOCAMM，SK海力士則處於樣品階段，由於SOCAMM可能搭載於NVIDIA下世代雲端AI伺服器晶片，因此將成為三大記憶體業者的新戰場。

在技術以外，地緣政治風險成為記憶體產業重大變數。美光因應美國政策積極擴張本土產能，預估未來美國境內產製DRAM將占其整體產能約四成；SK海力士也計劃於美國設立HBM封裝廠。雖三星目前未在美國設有記憶體生產基地，其位於德州的新建晶圓代工廠仍具導入相關產線的潛力。

DIGITIMES認為，記憶體作為AI運算不可或缺的核心元件，美國政策導向與在地化趨勢，將是三大業者無法迴避的重要課題。