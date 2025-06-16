快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

新一代 AI 時代來臨 00757鎖定科技黃金賽道

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

亞馬遜（Amazon）宣布計畫在賓州投資200億美元，建造雲端運算基礎設施；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC巴黎演講主題中，宣布了量子運算的最新技術以及未來在歐洲建造AI工廠的計畫；Meta（臉書）也與星座能源（Constellation Energy）簽訂20年核電協議，顯示大型科技公司紛紛投入AI基礎建設的行列，預示著AI資料中心需求增加，帶動AI相關類股股價上揚。

統一投信表示，雖然關稅協議內容尚未確立，但全球市場對於AI需求依然強勁，科技股長線表現可期。

統一FANG+ETF（00757）追蹤尖牙股 FANG+指數，持有10檔具高度成長性及市場關注度的個股，囊括全球市值前十大企業中的七檔明星股（微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Google、Meta、博通），同時也網羅了影音龍頭Netflix、資安龍頭CrowdStrike等產業龍頭。成分股配置採用「平均權重法」，讓所有成分股均能貢獻其成長力道。

統一FANG+ETF經理人林良一指出，00757產業覆蓋面廣，且受惠於生成式AI的強勁發展，在尖端科技主題轉換間從不掉隊。翻開00757成立以來定期定額投資的績效表現，短中長期的績效表現亮眼，位處同類型ETF的前段班，00757定期定額一年、二年、三年報酬率分別為6.7%、30.9%、72.9%。

00757近期在百元附近打底，短線市場若有回檔，投資人可伺機進場布局。著眼於長線發展的投資人，則可透過定期定額的方式累積部位，以期掌握尖端科技產業的長期增長軌跡。

定期定額 AI

延伸閱讀

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

亞馬遜資料中心啟用 邁達特、伊雲谷營運補

「味味A X 史努比」萌趣可愛聯名~獨家黃金史努比等你來抽 !!

全民權證／元黃金 挑價外15%

相關新聞

科技人才荒壓力不是因大陸挖角 專家：國內這現象才是關鍵

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出將設立台灣總部於北士科（北投士林科技園區），並計劃大舉招募AI與晶片設計人才，年...

南科乘AI浪潮1至4月營業額近兆 再創台灣科學園區新紀錄

國際貿易、地緣政治情勢複雜，南科因半導體相關產業強勁帶動表現依舊驚人。今天公布1到4月營運績效，1至2月營業額4032....

華碩攜微軟推 ROG Xbox Ally 電競掌機！估下半年登台開賣

品牌大廠華碩（2357）旗下ROG玩家共和國攜手Xbox合作推出最新電競掌機「ROG Xbox Ally」與「ROG X...

AI浪潮助攻 南科前四月營業額逼近兆元

受惠於全球AI產業的蓬勃發展，南科營運勢如破竹，今年1至2月營業額達4,032.34億元，較去年成長46.8%，為今年南...

半導體風雲／拚矽光子賽局 台積、日月光2陣營會合體？

國發會主委劉鏡清日前揭櫫矽光子已列為AI新十大建設的重大發展技術。經調查，台積電和日月光二大陣營正各自領軍，全力衝刺矽光子及光學元件封裝（CPO）商機，如果將台積電比喻為「少林派」，日月光號召的矽光子聯盟為「武當派」。兩派均廣發英雄帖，邀請各路英雄共逐武林霸業，未來又是否可能合體？ 國發會預告矽光子這項技術將在2027年達到尖端，台灣更可在技術、專利和客戶導入三大優勢下，率先出貨並取得商機，不僅開啟光逐步取代銅線傳輸的序幕，也至少可讓台灣封裝產業領先10年至20年。 由此也可看出二大門派都認為矽光子未來是台灣封裝產業未來不可忽視的機會，不僅可助台灣取得霸業，掌握話語權，對提升台灣半導體產業韌性，更扮演舉足輕重的助力。

蘋果攻AI眼鏡設計朝模組化發展 鴻海、廣達有望拿下代工訂單

蘋果強攻AI眼鏡商機，最新專利大秀未來產品設計朝模組化發展，透過模組拆卸方式，讓用戶可更換電池、支撐臂（鏡架）等元件，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。