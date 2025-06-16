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科技人才荒壓力不是因大陸挖角 專家：國內這現象才是關鍵

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI人才荒成為台灣下個世代問題。（路透）
AI人才荒成為台灣下個世代問題。（路透）

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出將設立台灣總部於北士科（北投士林科技園區），並計劃大舉招募AI與晶片設計人才，年薪上看550萬元，直逼台積電與聯發科等本土科技巨擘，消息一出，科技圈議論紛紛，也為早已競爭激烈的科技人才市場，再添許多變數。1111人力銀行指出，台灣科技業近年面臨人才荒，如今不再只是過去中國企業高薪挖角的壓力，反而是外商直接在台設點、開出優渥條件攬才，成為企業另一項焦慮來源。

1111人力銀行調查顯示，超過4成的企業預期未來2-3年的AI人力需求將明顯增加，其中包括認為需求大幅增加占22.66%以及需求小幅增加18.35%；另外認為需求持平18.54%，也有20.13%認為需求會減少，還有20.32%表示不確定。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台灣正處於少子化浪潮，加上高校技職教育與業界需求之間的落差，導致人才供應不足，未來缺口恐將進一步擴大。她建議，台灣若要穩住科技競爭力，應從高中階段就開始布局人才培育，並呼籲企業調整留才策略，不應只靠加薪競爭，還須提供清晰的職涯規劃、工作願景以及完整的福利制度，來提升員工黏著度。

目前可以預期的是，全球AI產業鏈中，台灣將扮演重要角色，然而AI發展，不僅是硬體的競賽，應用層面更應廣泛延伸至法律、商業、政策與倫理等領域。例如：如何用AI改善社會問題、立法規範等面向。政治大學資訊學院院長劉吉軒指出，真正能擴大市場規模的是「軟體」與「跨領域整合」能力，文組學生若能搭配AI素養訓練，也能在浪潮中找到定位。政大三年前，就開始啟動分階段的AI課程設計，培養文理整合型人才，希望回應市場對「懂AI又懂人文」的跨界人才需求。

面對龐大的AI人才缺口，1111人力銀行與《科技島》攜手規劃「AI人工智慧學院」，推出企業專屬AI講座與求職者實務課程，並與輔仁大學合作開辦「AI應用規劃師培訓班」。其中有八成學員完成培訓後，更取得經濟部「IPAS AI應用規劃師初級證照」，獲得市場認可。《科技島》執行長謝邦昌強調，AI已是未來人才戰場的關鍵字，產、官、學、研都應攜手投入，打造一個更完善的育才環境，才能讓台灣在全球AI競局中站穩腳步。

1111人力銀行總經理張篆楷補充指出，目前平台上AI相關職缺已逼近1.4萬筆，顯示企業對人工智慧專才的需求，正快速升溫。作為連結企業與人才的重要橋梁，期待善用平台技術精準媒合，協助業界補齊人力缺口，也讓求職者找到更合適的舞台。

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