快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

華碩攜微軟推 ROG Xbox Ally 電競掌機！估下半年登台開賣

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
華碩ROG Xbox Ally電競掌機。公司／提供
華碩ROG Xbox Ally電競掌機。公司／提供

品牌大廠華碩（2357）旗下ROG玩家共和國攜手Xbox合作推出最新電競掌機「ROG Xbox Ally」與「ROG Xbox Ally X」，結合Xbox與Windows PC遊戲的優勢和彈性，兩款機種不僅擁有同級最佳的人體工學設計與全螢幕Xbox介面，更徹底解放電競掌機潛力，重塑市場新標竿。華碩消費性產品事業處產品與策略規劃中心副總經理顏裕軒表示，「我們致力於將電競掌機推向全新層次，但這並非ROG能獨立完成的挑戰」。

顏裕軒強調，「透過這次與微軟的革命性合作，我們成功打造出兼具ROG硬實力與Xbox靈魂的創新之作。而面對AI浪潮的來臨，ROG Xbox Ally X也內建NPU，隨時支援最新推出的AI功能」。團隊透露，ROG Xbox Ally系列預計2025下半年正式在台首波開賣。

握感再進化 全天候舒適操控

ROG Xbox Ally系列針對玩家長時間沉浸遊戲的需求，從手感大幅升級，重新設計手把造型與紋理表面，打造更貼合掌心的穩定握感；進階版ROG Xbox Ally X更進一步配備脈衝觸發器，依據遊戲情境觸發震動回饋，讓每一次射擊、加速、爆發攻擊都更有臨場氛圍。全新操控體驗，不僅完美延續Xbox玩家熟悉的操作邏輯，更是ROG歷來最具沉浸感與舒適度的掌機傑作。

Xbox生態優勢 × Windows彈性自由 一機暢享無界遊戲體驗

Xbox首席副總裁Roanne Sones表示，「我們希望在掌機裝置中實現最純正的Xbox遊戲體驗。透過與ROG的深度合作，成功將這個願景注入ROG Xbox Ally系列，為玩家帶來嶄新選擇」。ROG Xbox Ally系列皆內建Windows 11作業系統，搭配硬體深度優化，開機即進入Xbox全螢幕介面，一鍵啟動戰局。透過Game Bar快速存取遊戲設定、自訂工具與戰績回顧，讓玩家無須繁瑣操作，即可專注遊戲本身。

同時，憑藉Windows 11的開放彈性與高度相容性，玩家不僅可暢玩Xbox Game Pass及各大平台大作，亦可輕鬆安裝模組與個人化設定，全面釋放無界遊戲自由度，盡情掌控遊戲世界。ROG Xbox Ally系列融合Xbox強悍效能、ROG頂尖工藝與Windows靈活架構，打造跨平台電競掌機最強陣容，解鎖全新行動遊戲體驗，為玩家帶來前所未有的旗艦級戰力。

AMD處理器強勢加持3A大作高幀暢玩無阻

ROG Xbox Ally搭載AMD Ryzen Z2 A處理器，展現驚人的電源效率與強勁效能；ROG Xbox Ally X則配備最新AMD Ryzen AI Z2 Extreme高階處理器，即使面對3A大作也能持續輸出霸氣性能，並帶來更長效電池續航，讓玩家隨時開局、走到哪玩到哪。

AMD運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理Jack Huynh表示，華碩與AMD長年攜手並進，不斷突破高效能運算的極限，傾全力為玩家打造頂尖遊戲體驗，很高興這次攜手Xbox打造ROG Xbox Ally系列，將AMD創新晶片技術、ROG精湛設計及Xbox遊戲生態完美融合，為電競掌機開創新紀元。

Xbox ROG AMD

延伸閱讀

微星揪伴 衝刺電競布局

Xbox放棄研發自家掌機！持續傾向第三方硬體廠合作

開發商無法決定價格！《天外世界2》總監回應80美元定價爭議

《空洞騎士：絲綢之歌》將與Xbox掌機同日發售？開發人員闢謠「不會綁主機」

相關新聞

科技人才荒壓力不是因大陸挖角 專家：國內這現象才是關鍵

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出將設立台灣總部於北士科（北投士林科技園區），並計劃大舉招募AI與晶片設計人才，年...

南科乘AI浪潮1至4月營業額近兆 再創台灣科學園區新紀錄

國際貿易、地緣政治情勢複雜，南科因半導體相關產業強勁帶動表現依舊驚人。今天公布1到4月營運績效，1至2月營業額4032....

華碩攜微軟推 ROG Xbox Ally 電競掌機！估下半年登台開賣

品牌大廠華碩（2357）旗下ROG玩家共和國攜手Xbox合作推出最新電競掌機「ROG Xbox Ally」與「ROG X...

AI浪潮助攻 南科前四月營業額逼近兆元

受惠於全球AI產業的蓬勃發展，南科營運勢如破竹，今年1至2月營業額達4,032.34億元，較去年成長46.8%，為今年南...

半導體風雲／拚矽光子賽局 台積、日月光2陣營會合體？

國發會主委劉鏡清日前揭櫫矽光子已列為AI新十大建設的重大發展技術。經調查，台積電和日月光二大陣營正各自領軍，全力衝刺矽光子及光學元件封裝（CPO）商機，如果將台積電比喻為「少林派」，日月光號召的矽光子聯盟為「武當派」。兩派均廣發英雄帖，邀請各路英雄共逐武林霸業，未來又是否可能合體？ 國發會預告矽光子這項技術將在2027年達到尖端，台灣更可在技術、專利和客戶導入三大優勢下，率先出貨並取得商機，不僅開啟光逐步取代銅線傳輸的序幕，也至少可讓台灣封裝產業領先10年至20年。 由此也可看出二大門派都認為矽光子未來是台灣封裝產業未來不可忽視的機會，不僅可助台灣取得霸業，掌握話語權，對提升台灣半導體產業韌性，更扮演舉足輕重的助力。

蘋果攻AI眼鏡設計朝模組化發展 鴻海、廣達有望拿下代工訂單

蘋果強攻AI眼鏡商機，最新專利大秀未來產品設計朝模組化發展，透過模組拆卸方式，讓用戶可更換電池、支撐臂（鏡架）等元件，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。