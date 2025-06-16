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AI浪潮助攻 南科前四月營業額逼近兆元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
南科園區。照片／南科管理局提供
南科園區。照片／南科管理局提供

受惠於全球AI產業的蓬勃發展，南科營運勢如破竹，今年1至2月營業額達4,032.34億元，較去年成長46.8%，為今年南科的亮眼成長揭開序幕；儘管全球貿易情勢日趨複雜，南科營運動能依然強勁，3至4月營業額更達5,012.8億元，較去年同期大幅勁升69.6%；累計前四月南科總營業額已逼近兆元大關，來到9,045.14億元，整體成長率高達58.6%。

這不僅是年初以來加速推進的驚人成長，更顯示南科在積體電路產業的強勁帶動下，為臺灣高科技產業寫下嶄新的里程碑。

南科管理局指出，積體電路產業受惠HPC與AI應用等供不應求之風潮，不僅先進製程營收貢獻良多，成熟製程也回升成長，前四月營業額為7,854.93億元，較去年成長68.23%；光電產業受惠於中國大陸家電補貼政策帶動電視銷售，以及因美國關稅政策所帶來拉貨效應，前四月營業額630.5億元，相較去年同期成長8.28%。

電腦及周邊產業受惠於AI伺服器出貨量起飛成長，前四月營業額162.93億元，較113年同期成長24.5%；精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求蓬勃熱絡，帶動精密設備產業及精密元組件營收飛躍成長，前四月營業額為276.89億元，較113年同期成長74.43%；生物技術產業受惠疫苗製藥及醫療器材優異營運表現，前四月營業額46.51億元，較113年同期成長8.19%。

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