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DDR4現貨價一天暴漲近8% 本季來翻漲逾倍 南亞科、華邦獲利喊衝

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

市場神秘買盤大舉出手掃貨，最新DDR4 DRAM現貨價包括8Gb、16Gb等規格單日都暴漲近8%，漲幅令業界瞠目結舌，本季以來報價已翻漲一倍以上，主攻DDR4的南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣DRAM廠獲利有望跟著衝一波。

業界指出，三星、美光等大廠鎖定DDR5、高頻寬記憶體（HBM）等高階DRAM市場，將陸續停供DDR4，使得近期DDR4現貨價驚驚漲，但單日漲幅多約在2%以內。

根據往例，DRAM現貨價一天要漲5%以上「都有大事」，例如國際大廠工廠爆炸、停工，或當年台灣921大地震才會發生，簡單說就是會讓市場瘋狂搶貨。如今DDR4不僅報價比更高規的DDR5報價更高，呈現「價格倒掛」，現貨價甚至一天大漲近8%，業界人士直言：「至少十年沒看過現貨價單日漲幅這麼大。」

根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下DRAM專業報價網站DRAMeXchange最新報價，上周五（13日）晚間DDR4現貨價全面暴漲，DDR4 8Gb（1Gx8）3200大漲7.8%，均價為3.775美元；DDR4 8Gb（512Mx16）3200勁揚7.99%，均價為3.824美元；DDR4 16Gb（1Gx16）3200大漲7.9%，均價為8.2美元。

拉長時間軸來看，DDR4 8Gb（1Gx8）3200現貨價光是6月以來，僅半個月就從5月30日均價2.73美元漲至當下的3.775美元，大漲38.27%；本季以來更從3月31日的1.63美元起漲，迄今已暴漲近1.32倍。

DDR4 16Gb（1Gx16）3200現貨價則從5月30日均價6.1美元漲至當下的8.2美元，6月迄今半個月大漲34.42%；本季以來從3月31日的3.95美元起漲，已勁揚逾1.07倍。

目前DDR4最新現貨報價已衝上2022年首季左右的價位。回顧2022年首季，南亞科、華邦當時單季都大賺，南亞科當季毛利率為43.9%，每股純益2.11元，華邦當季毛利率更衝上驚人的歷史高檔區間48.6%，每股純益1.15元。

法人認為，隨著業者技術更精進與折舊降低，如今DDR4現貨價不僅已跨過DRAM廠損益平衡點，獲利也更有看頭。

南亞科 DRAM

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