台積電2奈米搶手 帶旺中砂、光洋科、昇陽半等協力廠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台積電（2330）與三星的2奈米訂單爭奪戰即將開打，法人看好台積電在良率較高的優勢下，將搶得先機，並帶旺中砂（1560）、光洋科（1785）、昇陽半（8028）等2奈米協力廠。

據悉，台積電2奈米主要客戶鎖定蘋果、輝達、超微、高通、聯發科及博通等一線大廠，其中，超微新一代EPYC處理器Venice為業界首款完成投片並採用台積電2奈米製程，蘋果後續iPhone 18系列機型的處理器預計以台積電2奈米生產。

供應鏈分析，中砂與昇陽半分別在2奈米扮演提供鑽石碟、乘載晶圓（Carrier wafer）角色，且由於台廠甚早即與龍頭業者合作於最先進製程，有機會取得較高的市占，下半年進入量產後，有助營收規模成長。

法人點出，中砂在台積電2奈米製程市占率達到80％以上，除台灣大客戶外，美系IDM客戶對數款鑽石碟產品進入驗證階段，為公司鑽石碟業務帶來潛在成長動能。

因應客戶2奈米需求，昇陽半將擴產計畫提前，預期2025年便將擴至月產能80萬片。法人說明，昇陽半在技術領先同業，預計在產能建置完成後將優先享有擴產紅利。

台積電靶材主要供應商光洋科營運同步看俏，法人正向看待隨著出貨規模放大，光洋科明年半導體靶材營收占比有機會翻倍增長，2027年相關占比再成長五成，後續有望成為台積電3奈米與2奈米獨家供應商，產品組合改善下，相關毛利率可達50%以上。

奈米 台積電 中砂

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