國科會規畫 設科學園區 首選國有地

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

因應國際政策快速變化，為根留台灣，在2050年前，國科會預計將開發2,000公頃科學園區。科學園區每個地方都要搶，新設科學園區將落腳何處？據國科會規畫，將優先評估適宜的國營事業土地加以活化利用。

若據此條件，因國營事業台糖是全台最大地主，台糖規劃產業專用區土地多位在雲林、嘉義、屏東等地區，換言之，這些地區有條件成為未來新設或擴建科學園區預定地。國科會已在5月向環境部提報「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書」第二次修正，而依廠商用地需求，評估科學園區需再增加2,000公頃面積。

台糖

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2050年3,000公頃 國科會上修科學園區需求面積

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