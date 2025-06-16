國科會籌設「生態科學園區」 南科四期有譜傳台積電進駐

南科四期有譜，國科會南科管理局在台南市歸仁區台糖沙崙農場一帶籌設「生態科學園區」（即南科四期），力拚7月底前報行政院核定，面積約500公頃，鄰近高鐵及沙崙智慧綠能科學城，市場盛傳為台積電（2330）先進製程預定地。

因應廠商布局下世代技術發展，政府持續盤點產業所需用地。在美國對等關稅壓力下，台積電一方面加碼美國投資千億美元，另方面台積電董事長魏哲家已公開宣示在台灣要蓋11個生產線，他還請賴總統幫忙多找土地。民進黨立委林俊憲日前在立院質詢時更指南科四期是台積電1.2奈米製程預定地，國科會主委吳誠文僅回應，是規劃給國內產業使用。

不過，吳誠文接受本報採訪時表示，因應產業先進製程需求，南科四期500公頃仍不夠，未來還要繼續開發科學園區用地。

國科會在了解、調查目前廠商潛在需求後，亟需協助布局下世代技術發展所需用地，評估2050年前科學園區需再增加2,000公頃面積，包括產業用地、以及公用及服務設施，如環保、道路、防汛等必要之使用。

國科會拓建科學園區首案就是南科四期。南科四期現正在進行可行性評估，籌設計畫加速送行政院核定。行政院若核定沙崙生態科學園區的籌設計畫，後續將進行土地變更及二階環評，取得開發許可之後，再進行園區開發作業，預估整體期程大約需要二到三年，預期2027下半年可以取得開發許可。

南科四期園區規劃面積約500公頃，區位鄰近高鐵車站及沙崙智慧綠能科學城，交通方便、腹地面積廣大，包括中研院、工研院、國科會、陽明交通大學等學研單位已陸續進駐，周邊生活機能也愈來愈好，在目前科學園區一地難求下，南科四期對高科技廠有足夠吸引力。

國科會表示，地緣政治風險上升，美中貿易戰及美國關稅新制變化，產業發展與國家安全之間的關聯日益密切，盼中央與地方持續開發科學園區。