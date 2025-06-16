經部：華為、中芯列黑名單 手機、網通台鏈利多

經濟日報／ 本報綜合報導

經濟部將大陸兩大科技巨頭華為、中芯國際列入實體清單，台灣科技業者昨（15）日多不願評論，強調台商早在美國將華為、中芯列入黑名單後，即按規定與「敏感客戶」保持距離甚至停止供貨。

業界預期，經部相關政策，對台廠接單影響趨近於零，倒是華為遭各國嚴打，對產品與華為競爭的產業如手機、網通等相關台廠有利。

華為曾是台積電主力客戶，美國祭出華為禁令後，台積電（2330）先前已公開表態，該公司自2020年9月中旬起就不再出貨華為，且未獲悉公司成為任何調查的對象。

據了解，台積電先進製程供不應求，先前斷供華為之後，相關產能迅速被其他客戶補上，台積電近來業績穩健向上，完全不受少了華為這個客戶影響。

華為高階晶片來源受挫，大立光先前曾供應華為智慧手機鏡頭，對於經部最新宣布將華為列入實體清單，大立光表示，該公司一向不評論單一客戶訂單動態。（記者李孟珊、李珣瑛、黃晶琳、陳昱翔、蕭君暉）

華為 手機鏡頭 台積電

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