經部：華為、中芯列黑名單 手機、網通台鏈利多
經濟部將大陸兩大科技巨頭華為、中芯國際列入實體清單，台灣科技業者昨（15）日多不願評論，強調台商早在美國將華為、中芯列入黑名單後，即按規定與「敏感客戶」保持距離甚至停止供貨。
業界預期，經部相關政策，對台廠接單影響趨近於零，倒是華為遭各國嚴打，對產品與華為競爭的產業如手機、網通等相關台廠有利。
華為曾是台積電主力客戶，美國祭出華為禁令後，台積電（2330）先前已公開表態，該公司自2020年9月中旬起就不再出貨華為，且未獲悉公司成為任何調查的對象。
據了解，台積電先進製程供不應求，先前斷供華為之後，相關產能迅速被其他客戶補上，台積電近來業績穩健向上，完全不受少了華為這個客戶影響。
華為高階晶片來源受挫，大立光先前曾供應華為智慧手機鏡頭，對於經部最新宣布將華為列入實體清單，大立光表示，該公司一向不評論單一客戶訂單動態。（記者李孟珊、李珣瑛、黃晶琳、陳昱翔、蕭君暉）
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言