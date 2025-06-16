南亞科私募 大咖參一腳
南亞科（2408）董事會先前決議辦理私募增資，以不超過4億股普通股為上限，是南亞科12年多來，首度辦理私募增資，引發關注。市場傳出，南亞科這次私募案將有國際大咖參與認購，並聯手搶進AI熱潮帶來的龐大DRAM商機。
南亞科打破過去12年來未辦理私募增資的狀況，根據公司公告的募資用途，將聚焦投資先進記憶體製造廠務及前瞻技術研究發展，或尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會。
據了解，近期市場對南亞科私募案的傳聞相當多，主要針對有可能將引入國外記憶體大廠入股，雙方將攜手進軍AI領域的DRAM市場，但遭公司否認。不過，可以確定的是南亞科正積極開拓AI領域的DRAM新商機，希望藉此快速搶進AI邊緣裝置市場。
南亞科上次辦理私募增資是在2012年12月，當時共發行52.94億股，籌得約新台幣90億元，主要用於充實營運資金、償還銀行借款及改善財務體質，並由大股東南亞認購。
南亞科2012年辦理私募，主要籌措用於退出與國際大廠競爭的標準型DRAM市場，全力轉進利基型商機所需的資金。
由於南亞科過往辦理私募募資，多與公司重大決策與方向有關，此次暌逾12年後再度發動私募案，是否是南亞科再度轉型的關鍵，格外引起關注。
法人推測，南亞科未來仍有機會藉由引進國外大廠資金或雙方技術策略合作，藉此快速推進AI規格DRAM技術突破並使得產能快速擴張，讓南亞科成為全球二線記憶體廠的領先者，拿下未來AI邊緣裝置市場的大單。
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