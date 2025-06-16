高通助攻AI眼鏡 端出新晶片

蘋果傳出打造模組化AI眼鏡之際，晶片大廠高通也端出新平台助攻客戶打造效能更高、體積更輕薄的AI眼鏡。業界看好，隨著科技大廠大力發展AI眼鏡，有助市場欣欣向榮，加快拉高市場滲透率，相關台廠跟著旺。

高通宣布，推出適用於AI眼鏡的全新平台驍龍AR1+ Gen 1，不僅能讓裝置端具備AI運算能力，體積比前幾代產品縮小約26%。

業界人士指出，當前AI眼鏡無法普及，主因製造成本居高不下，且輕薄化難度高。隨著高通發表全新解決方案後，主晶片有望透過量產，降低AI眼鏡的成本，同時也因效能大幅提升，讓終端產品更具市場競爭力，進而擴大AI眼鏡市場商機。

高通資深副總裁兼總經理Ziad Asghar指出，新平台能讓廠商打造出更多樣化外觀選擇的AI眼鏡，更重要是能在裝置上運作小型AI語言模型，達到快速存取個人化AI助理或進行即時翻譯的功能，且支援AR-Class視覺化分析引擎，也能提升影像和音訊品質，同時支援WiFi 7與藍牙5.2，讓用戶在AI眼鏡進行流暢的直播應用。

目前Meta、Google、宏達電（2498）等既有的AR、VR品牌廠已瞄準AI眼鏡市場，其中，Meta已有終端產品問世，在市場居領先地位，Google近期也宣布將有新款AI眼鏡上市；宏達電雖然仍在開發階段，也有機會插旗市場。

業界人士指出，由於宏達電在AR、VR與XR領域具備許多專利項目，且也有量產VR穿戴式裝置的經驗，隨著高通的AI眼鏡平台問世後，宏達電只要向高通採購晶片，再透過自身的設計能力，有機會與國際大廠角逐AI眼鏡市場。