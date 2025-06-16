蘋果攻AI眼鏡設計朝模組化發展 鴻海、廣達有望拿下代工訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉陳昱翔／台北報導
蘋果強攻AI眼鏡商機，最新專利大秀未來產品設計朝模組化發展，透過模組拆卸方式，讓用戶可更換電池、支撐臂（鏡架）等元件。（美聯社）
蘋果強攻AI眼鏡商機，最新專利大秀未來產品設計朝模組化發展，透過模組拆卸方式，讓用戶可更換電池、支撐臂（鏡架）等元件。（美聯社）

蘋果強攻AI眼鏡商機，最新專利大秀未來產品設計朝模組化發展，透過模組拆卸方式，讓用戶可更換電池、支撐臂（鏡架）等元件，還有多種顏色、材質與風格訂製，讓用戶打造獨一無二的外觀。

業界傳出，蘋果AI眼鏡有望於2026年推出，鴻海（2317）、廣達（2382）奪下代工單機率高，台積電（2330）可望操刀關鍵晶片。隨著蘋果揮軍AI眼鏡，業界看好將掀起市場新一波熱潮，讓AI眼鏡成為市場新寵兒，推升各大品牌新品齊發，宏達電（2498）、達邁（3645）、玉晶光（3406）、揚明光（3504）等台股AI眼鏡概念股同步迎來新商機。

科技媒體PatentlyApple報導，蘋果已獲得批准一項專利，涉及未來智慧眼鏡模組化設計方案。

蘋果在專利中提到「支撐臂」（Securement Arms）設計，從鏡框延伸而出，不僅支撐眼鏡佩戴，還能透過施加頭部壓力、耳部支撐等方式，減輕鼻樑和臉頰的負擔。

部分支撐臂設計為可拆卸，用戶能根據需求更換不同部件，實現更好的貼合度、延長電池續航或提升個人化風格。這種設計靈活適應各種頭型和尺寸，且適用於休閒到運動等多種場景。

相關專利顯示，支撐臂內嵌處理器、揚聲器、電池、電路板等核心電子元件，專利還特別提到可更換電池（Swappable Battery）設計，用戶可隨時替換含電池的支撐臂部分，確保設備不間斷運行。

此外，支撐臂支持多種顏色、材質和風格定製，使用者能打造獨一無二的外觀。蘋果的專利圖進一步展示如何通過不同模組化框架和支撐臂，適配多樣化的頭部尺寸和形狀。

蘋果為打造AI眼鏡，已提前埋下伏筆。外媒TechCrunch報導，蘋果在2025年全球開發者大會（WWDC）宣布十多年來最重大的軟體設計變革：「液態玻璃」， 這一視覺上的革新，就是為了之後的AI眼鏡奠定基礎。

外電報導，蘋果計劃推出的AI眼鏡預計將配備攝像頭、麥克風和揚聲器，並內置Siri助理，支援接聽電話、播放音樂、即時翻譯和導航等功能。用戶可以在顯示幕上看到通知、圖片和其他疊加層。液態玻璃設計的半透明效果，有助於這些資訊自然融入用戶的視野，而不是突兀的遮擋視線。

液態玻璃設計理念源於蘋果Vision Pro VR耳機的用戶體驗。新設計引入一種半透明、動態的視覺效果，使螢幕上每個視窗都像一塊真實的玻璃，具有一定的反光和折射效果。

這種設計旨在讓數位內容與物理世界無縫融合，為用戶帶來更直觀和自然的交互體驗。

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