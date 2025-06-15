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傳台積1.2奈米進駐 南科四期計畫 拚7月送政院

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
國科會主委吳誠文日前表示，半導體產業為支持AI產業發展的關鍵。路透
國科會主委吳誠文日前表示，半導體產業為支持AI產業發展的關鍵。路透

南科四期有譜了。因應我廠商布局下世代技術發展所需用地，國科會南科管理局規畫在歸仁區台糖沙崙農場一帶籌設「生態科學園區」，亦即南科四期，面積約有五百公頃，位置鄰近高鐵車站及沙崙智慧綠能科學城。市場更盛傳為台積電先進製程預定地。國科會力拚七月底前南科四期籌設計畫將送政院報核定。

在美國對等關稅壓力下，台積電一方面赴美投資千億美元，另方面台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電在台灣要蓋十一個生產線，他還請總統賴清德幫忙多找土地。民進黨立委林俊憲日前在立院質詢時更指南科四期是台積電一點二奈米製程預定地，但國科會主委吳誠文則表示，是規畫給國內產業之用。

不過吳誠文接受記者詢問表示，因應產業先進製程需求，五百公頃南科四期仍是不夠，未來還要繼續開發科學園區用地。

國科會在了解、調查目前廠商潛在需求，亟需協助布局下世代技術發展所需用地，評估二○五○年前科學園區需再增加二千公頃面積，包括產業用地及公用及服務設施，如環保、道路、防汛等必要之使用。

國科會拓建科學園區首案就是南科四期。南科四期現正在進行可行性評估，籌設計畫加速送行政院核定。行政院若核定沙崙生態科學園區的籌設計畫，後續將進行土地變更及二階環評，取得開發許可之後，再進行園區的開發作業，預估整體期程大約需要二到三年，預期二○二七年下半年可以取得開發許可。

南科四期園區規畫面積約五百公頃，區位鄰近高鐵車站及沙崙智慧綠能科學城，交通方便、腹地面積廣大，包括中研院、工研院、國科會、陽明交通大學等學研單位已陸續進駐，周邊生活機能也愈來愈好，在目前科學園區一地難求下，南科四期對高科技廠有足夠吸引力。

國科會表示，地緣風險上升，美中貿易戰及美國關稅新制，產業發展與國家安全之間的關聯日益密切，盼中央與地方協力下持續開發科學園區，鞏固我國半導體及ＡＩ產業國際領先地位。

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