支持永續聯名簽署行動 矽品精密共築低碳生活永續未來
半導體國際封測大廠矽品精密今天舉辦守護地球觀影活動，在台中的影城專場包廳邀請員工及眷屬共襄盛舉，觀賞台灣首部橫跨南北極、歷時15年拍攝的生態紀錄片「守護我們的星球」，號召員工參加「支持永續聯名簽署行動」，分享「低碳生活實踐」議題，從日常生活中做起。
矽品精密執行長簡坤義表示，在紀錄片中可看到磅礡壯闊的極地美景，也會看到極地生態危機帶來動物生存的殘酷議題。企業的價值不僅體現在尖端封測技術，我們深知，半導體產業的發展及科技的進步，離不開對環境永續的持續作為。
他說極端氣候除了影響地球環境，對企業永續經營亦有不可忽視的風險，矽品精密長期致力於各項環境永續行動的推展，持續製程改善、節能減廢、投資綠電等，訂定各項減碳計畫；2024年矽品精密總節電量12萬2341仟度，即6萬2194公噸碳排放量，相當於160座大安森林公園碳吸收量；水資源管理部分，雖產能持續擴充，透過自行研發新技術，2024年整體取水量仍較前一年度下降了7.1%，通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證。
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