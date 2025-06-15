匯率、關稅…台灣IC設計業下半年考驗大

生成式AI、邊緣運算與高速通訊技術帶動新一波數位浪潮，台灣IC設計業者今年全力衝刺AI應用市場，盼迎來營收與獲利雙重突破。不過業界強調，下半年將面臨新台幣匯率與美國關稅陰霾雙重挑戰，勢必對整體營運造成壓力。

對以出口為主、營收大多以美元計價的IC設計業者來說，短期匯率劇烈波動直接衝擊報價與獲利能力。以聯發科（2454）2024年財報損益影響來看，新台幣兌美元每升值0.1%，將導致獲利減少約0.87億元；升幅擴大至5～10%，達發與信驊稅前盈餘將分別縮水約1.5億與1.4億元；升值5%情境下，聯詠稅前損益恐下滑3.6億元。

業界指出，由於IC設計業毛利本就承受高研發與人力成本壓力，坦言匯率不是不能升，但不能升太快，並認為政府與央行應審慎因應資金流動與匯率變動，避免衝擊出口競爭力。

另一風險是美國針對半導體啟動「232條款」調查。對等關稅90天限期將至，業界研判，若落實，將推升出口至美國成本，已布局AI晶片鏈、企圖打入美系品牌的IC設計廠構成挑戰。