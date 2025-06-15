高價IC設計大搶AI商機 信驊、聯發科等強化相關應用布局
AI需求持續強勁，且應用面從雲端逐漸落地，高價IC設計股包括股王信驊（5274）、聯發科（2454），及高速傳輸業者譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）等，都積極強化布局AI領域，搶攻包括AI資料中心、AI手機、AI PC等新興領域。
以信驊來說，第2季在AI伺服器出現急單效應，推升BMC主力業務出貨升溫，加上AI應用亦帶動一般伺服器成長，整體需求優於預期，公司表示，目前AI伺服器占整體伺服器營收比重可望達二成，未來還會繼續升高，智慧AV解決方案也會維持穩定成長。
法人指出，信驊在BMC業務，包括AI伺服器及一般伺服器需求比預期還要強烈，估該公司今年伺服器相關可維持雙位數增長。
聯發科強攻AI邊緣裝置市場，聯手輝達開發的AI PC新產品可望下半年問世，與高通在WoA（Windows on Arm）市場掀起新戰場。法人認為，聯發科後續有望與輝達聯手端出更多AI PC、車用等新產品，在AI邊緣裝置大展拳腳。
聯發科同時與輝達聯手合作車用架構平台，法人預期，未來有機會共同跨入自動駕駛及資通訊娛樂系統等市場，聯發科目標是AI邊緣市場不侷限於消費性裝置。
譜瑞-KY經營層近期釋出樂觀展望，正向看待生成式AI應用爆發與AI邊緣運算興起，將成為公司成長主軸。譜瑞-KY說明，公司成功導入全球首款具備40 TOPS效能的AI筆電平台，其高速訊號傳輸技術與晶片獲得市場廣泛肯定。
在資料中心應用方面，譜瑞-KY布局PCIe Gen 4與Gen 5訊號重定時器，並收購高速晶片公司Spectra 7大部分資產，拓展至主動式銅纜SiGe BiCMOS晶片市場。
祥碩則說，市場隨整個AI走向高運算態勢下，公司以桌上型PC、桌上伺服器為主力市場，相關傳輸規格也往AI升級，總經理林哲偉點出，PCIe標準已走到Gen5，祥碩將鎖定AI伺服器應用，同時透過兼具USB、PCIe及SATA的技術及產品，提供客戶完整的擴充互通傳輸解決方案。
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