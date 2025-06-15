華科PSA集團 談景氣展望

華科PSA集團包括被動元件業者華新科（2492）、信昌電（6173）、瀚宇博（5469）、精成科（6191）等本周舉行股東常會，其中華新科、信昌電在17日舉行，18日則由瀚宇博、精成科登場，市場關注最新景氣展望。

展望今年，華新科先前指出，產業將受惠於AI、車用以及產品組合優化下，有望帶動營收成長、毛利率更將顯著攀升；信昌電總經理陳淳學則說，訂單自去年第3季末開始回溫，動能持續到現在，現階段產能利用率已達八成，預估下半年可延續到第3季沒問題。

瀚宇博總座陶正國日前提到，部分消費應用因關稅因素提前拉貨，公司並積極拉高來自高階產品產能；精成併購Lincstech後，下半年EMS應用樂觀看待。