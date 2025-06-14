緯穎綠色行動+1攜新北市府在貢寮以3理念 推動海洋保育

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的企業願景，致力於發展資料中心業務的同時，亦積極投入環境永續與社會共好。而面對全球氣候劇烈變遷、企業節能減碳等重要課題，團隊今14日攜手新北市政府漁業處、海洋大學、貢寮區漁會等單位，於貢寮區海洋資源復育園區舉辦「山海造林-生物多樣性復育」放流活動，並由旗下緯穎永續基金會執行長楊琬如出席參與，以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，並與國立臺灣海洋大學合作首次推動海膽養殖試辦計畫，輔導養殖戶多角化經營，亦降低野外紫海膽捕撈量，結合「生產、生活、生態」三生永續為核心，打造永續海洋，呼籲大家一起為海洋永續努力。

新北市副市長朱惕之表示，為維護海洋生態及棲地健康，市府每年與漁會合作辦理覆網清除，並推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，落實責任漁業。在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，更在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區，讓海洋資源能生生不息，漁業永續發展。新北市政府以海洋資源復育園區為基地，結合國立臺灣海洋大學及臺灣山海天使協會等產學力量，推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，也積極培育優質種苗來增裕海洋資源，目前與海洋大學培育放流生物包含九孔、花枝、海膽、黑毛、黑鯛、笛鯛、石鯛等物種，114年持續放流九孔10萬顆、紫海膽苗1萬粒、花枝苗5,000尾、黑鯛、嘉鱲魚、黃雞魚等海水魚苗超過2萬尾。

此外，考量九孔、鮑魚僅於農曆年前1季採收，為促進產業多角化經營，推動海膽養殖試辦計畫，輔導養殖戶利用養殖池混養高經濟價值且於夏季採收的紫海膽，除提升養殖戶收益，亦降低野外紫海膽捕撈量，另為強化海洋教育推廣，除持續辦理復育園區導覽服務外，暑假7月份開辦「珊瑚小學堂」及8月「和美海之家」等珊瑚種植體驗課程，以及「海洋永續課程講座」，讓大家可以共同參與海洋復育工作，進而喚起民眾對海洋生態的重視。

海洋大學副校長冉繁華表示，海洋大學與新北市長期合作從事海洋資源復育，與在地的合作伙伴每年復育放流花枝、貢寮鮑及多種水產種苗，持續增裕海洋資源，今年也與市府首次推動九孔養殖池混養紫海膽，將與市府復育園區合作培育之紫海膽幼苗，提供貢寮產銷班推薦之3戶養殖戶飼養，每戶提供2,000粒海膽幼苗，並由海洋大學追蹤養殖成效及輔導養殖戶，期望讓在地養殖戶冬天既能採收貢寮鮑、夏天亦可以收穫紫海膽，同時降低採捕野生紫海膽，不僅如此，今年更進一步放流黑鯛、嘉鱲魚、黃雞魚等在地物種，深化海洋生物多樣性，促進漁業資源永續經營。

緯穎永續基金會執行長楊琬如表示，緯穎長期關注海洋保育議題，並以「Ocean Hugs」為主軸，陸續投入海岸造林、珊瑚復育等行動。緯穎永續基金會成立後，我們期望更積極推動海洋生態的永續發展，發揮企業的力量，為海洋保育與環境永續貢獻一己之力。今年特別感謝新北市政府的邀請，讓我們有機會參與海洋復育行動，未來，緯穎永續基金會將攜手新北市政府及國立臺灣海洋大學識名信也教授，持續投入珊瑚復育工作，此項計畫亦將導入財團法人金屬工業研究發展中心所開發的再生多樣態材料，結合3D列印技術製作人工珊瑚礁基座，為珊瑚提供安全穩定的「新家」，營造更適合海洋生物棲息的友善環境。

同時，基金會也將積極串聯產官學界資源，共同推動珊瑚復育及海洋教育，期望透過復育珊瑚棲地，不僅吸引更多海洋生物棲息，更能提升海洋造林的成效，朝向實現海洋資源永續的目標，為保育與教育盡一份心力，也讓下一代也能擁有乾淨、美麗與充滿生命力的海洋。新北市漁業處表示，新北市海洋資源復育園區為推動海洋永續重要的基地，而近年辦理山海造林珊瑚復育計畫更獲海洋委員會海洋保育署補助，而除了推動在地海洋生物的復育放流之外，復育園區亦有提供預約導覽的服務，歡迎對認識海洋生物有興趣的市民朋友一起到海洋資源復育園區，透過專人解說海洋生物知識，了解新北市海洋資源保育成果、海域生態生物多樣性，為海洋資源永續共同努力。