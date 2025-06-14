吳誠文：12、28奈米成熟製程 可製造國安關鍵晶片

國科會主委吳誠文14日表示，半導體產業為支持AI產業發展的關鍵，除了2、3和5奈米等先進製程技術對AI應用非常重要外，12、28奈米製程技術也可以用於製造國安相關產品所需的關鍵晶片，這些技術可能涉及商業機密，應該受到保護，台灣也持續保護國安領域應用的成熟製程技術，尤其是製造機密，未來可與民主夥伴互助發展。

科技、民主與社會研究中心(科民社中心)與政治大學供應鏈韌性研究中心(SCRC)14日舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，匯聚來自台灣、美國、烏克蘭、法國、日本、韓國、澳洲等地的重要智庫學者、前政府官員與國際企業領袖，深入探討半導體、人工智慧(AI)、能源安全與無人機供應鏈的合作戰略。國安會諮詢委員李育杰及國科會主委吳誠文亦親臨開幕致詞。

吳誠文指出，台灣作為全球半導體產業的重要樞紐，已成為民主國家供應鏈中不可或缺的一環。國科會將持續推動「五大信賴產業」，發揮台灣半導體最大優勢，串聯本土無人機、低軌通訊衛星、智慧機器人等關鍵產業需求，推動軟硬體系統整合，促進百工百業共榮與區域均衡，鞏固台灣在先進製造領域的領先地位。期盼與各國民主夥伴攜手打造更具韌性與安全性的供應鏈，促進全球穩定與繁榮。

李育杰則表示，台灣將持續依循「五大信賴產業」戰略藍圖，積極深化與國際夥伴在產業與政策層面的合作，進一步推動民主陣營在供應鏈韌性與科技創新上的整合布局。面對當前地緣政治與科技競局，台灣願與理念相近國家共同承擔責任、攜手開創未來。

李育杰強調，本次對話將有助於深化台灣與國際夥伴的戰略合作，拓展未來合作新契機。

科民社中心作為國科會所支持的國家級智庫，專注於關鍵科技發展對民主及經濟的影響，並藉由國際智庫交流掌握話語權，強化台灣與志同道合國家科技合作，籌辦本次論壇聚焦四大主題，以展現台灣與民主夥伴深化全球供應鏈韌性的最新進展。

半導體場次剖析川普總統新政對全球供應鏈的影響與台美日韓合作路徑，邀請美國傳統基金會葉望輝(Stephen Yates)發表專題演講，並與日韓智庫、蘭德公司代表共同對談。

AI場次則探討台灣在全球AI競局中的戰略地位，美國AI巨頭Palantir首度派高階主管來台交流，與美國特別競爭研究計畫代表、法國蒙田研究所共同分析美中歐台AI發展態勢。

能源與無人機議題亦為重點。能源場次聚焦天然氣、氫能與電網韌性，科民社中心聯手美、日、澳智庫，邀請台電與台達電（2308）專家，共同研議台灣能源轉型策略。無人機場次呈現台美烏攜手打造「非紅供應鏈」的最新進展，邀請因供應台灣無人機遭中國制裁的美國Skydio國安戰略總監來台，分享應對中國供應鏈威脅經驗，並由漢翔公司（2634）、烏克蘭智庫、美國詹姆斯敦基金會主席共同解析全球無人機趨勢。

此外，科民社中心亦將發表《民主之翼：台美無人機非紅供應鏈》報告，提出台美合作路徑建議。

科民社中心主任杜文苓表示，本次論壇呼應賴總統倡議，聚焦以台灣科技優勢串連民主陣營，打造「非紅供應鏈」新格局。論壇特別邀集美、日、韓、澳、歐洲的重要智庫與業界代表，分享實務經驗，鞏固戰略互信。科民社中心也將持續透過政策研究與智庫外交，深化國際對話並推動台灣在關鍵產業供應鏈中的戰略角色，持續強化我國在全球供應鏈韌性的影響力。