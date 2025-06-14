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吳誠文：12、28奈米可製造國安關鍵晶片 台灣持續保護

中央社／ 台北14日電
國科會主委吳誠文（圖）14日出席「供應鏈韌性戰略國際高峰會」表示，台灣持續保護國安領域應用的成熟製程技術，未來可與民主夥伴互助發展。中央社
國科會主委吳誠文（圖）14日出席「供應鏈韌性戰略國際高峰會」表示，台灣持續保護國安領域應用的成熟製程技術，未來可與民主夥伴互助發展。中央社

國科會主委吳誠文表示，半導體產業為支持AI產業發展的關鍵，台灣須與全球人才和產業合作，共同研發半導體設備、材料和新產品，除了2奈米等先進製程外，台灣也持續保護國安領域應用的成熟製程技術，尤其是製造機密，未來可與民主夥伴互助發展。

科技、民主與社會研究中心（DSET）今天舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，吳誠文出席致詞表示，昨天和國際代表團一起拜會總統賴清德，賴總統也強調建立國際半導體民主供應鏈的國家戰略，顯示和國際夥伴團結的重要性。

吳誠文表示，半導體產業為支持AI產業發展的關鍵，台灣有先進技術產品的半導體製造優勢，可製造高品質、高可靠性、高良率的晶片，但這不代表台灣可以做所有事情，仍需要與全世界的產業、科學家共同研發半導體設備、材料和工具等，並與創新人才共同開發新產品。

吳誠文指出，如果台灣維持半導體製造優勢，也能幫助世界在各自的專業領域保持強大。世界AI晶片研發和創新公司主要位於美國，隨著2奈米製程技術研發，台積電也加碼投資美國，就近服務美國市場客戶，同時也和日本和歐洲等地客戶合作，發展不同產品所需的技術。

吳誠文表示，2、3和5奈米製程技術對AI應用非常重要，但12、28奈米製程技術也可以用於製造國安相關產品所需的關鍵晶片，這些技術可能涉及商業機密，且應該受到保護，因此台灣持續保護非常重要的成熟技術，尤其是特定應用領域和製造機密，未來台灣也可繼續協助民主夥伴發展相關技術。

賴總統在國安談話中提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，吳誠文表示，將持續推動「五大信賴產業」，發揮台灣半導體最大優勢，串聯本土無人機、低軌通訊衛星、智慧機器人等關鍵產業需求，推動軟硬體系統整合，促進百工百業共榮與區域均衡，鞏固台灣在先進製造領域的領先地位，期盼與各國民主夥伴攜手打造更具韌性與安全性的供應鏈，促進全球穩定與繁榮。

總統府國家安全會議諮詢委員李育杰表示，面對地緣政治與科技競局，台灣願與理念相近國家共同承擔責任、攜手開創未來，期盼今年會議有助於深化台灣與國際夥伴的戰略合作。

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