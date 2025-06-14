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台積電赴美 呂桔誠：台美各有長處、應攜手培育人才

中央社／ 台北14日電
台積電。路透
台積電。路透

美國關稅政策牽動半導體供應鏈版圖，隨著台積電赴美日歐等地布局，國經協會理事長呂桔誠表示，台灣產業發展的關鍵和價值在於人才培育，應善用製造能力整合全球民主和非紅供應鏈，加上半導體產業環環相扣，台美在製造、設備等領域各有長處，應攜手合作培育人才。

美台商業協會和中華民國國際經濟合作協會5月中旬在華府簽署合作備忘錄（MOU），呂桔誠接受中央社專訪時表示，這是外交部期許國經協會擔當「Teamof Teams」推動經貿外交的重要里程碑。台美合作領域不限於經貿，更涵蓋金融、科技、能源、產業鏈和人才培育等各個面向，未來也將攜手赴第3國合作。

美國總統川普大力推動美國製造業回流，呂桔誠表示，台灣為美國長期的經濟與安全夥伴，支持美方再工業化，其中半導體供應鏈、無人機等市場具有合作潛力，協會也將協助台商融入在地生態系統，成為美國品牌供應鏈夥伴，並運用當地資源取得市場，擴大台灣影響力。

呂桔誠5月也與電電公會共同參訪德州，談及德州經商環境，呂桔誠表示，德州沒有工會、具獨立電網等優勢，對台商來說相對具有吸引力，但考量各州土地、勞工和當地法制面等管理不同，各州甚至各城市提供的投資優惠也有所不同，台廠赴美設廠仍須廠商發展方向因地制宜考量。

此外，台積電加碼千億美元投資美國，不僅在台灣社會引發產業外移和空洞化等擔憂，也掀起半導體人才是否充足的討論。

呂桔誠表示，半導體產業環環相扣，舉例來說，台灣半導體使用的材料有48%來自日本，有34%設備來自美國，顯示半導體供應鏈為全球合作；隨著供應鏈朝向區域化發展，台灣擅長製造和研發，應善用製造能力整合全球供應鏈，「全球民主供應鏈、非紅供應鏈要結合，我們不可能置身事外」。

面對美國關稅增添的經貿不確定性，呂桔誠表示，台灣缺乏自然資源，最大的優勢在於人才培育，台積電創辦人張忠謀曾提過，台灣的成功之道在於人才供應。台灣在1970年代大力培育理工人才，台積電於1987年成立，科技發展長期下來奠定台灣經濟發展的基礎。

不過呂桔誠坦言，半導體製造、封裝、測試、自動化等供應鏈很長，美國未來5年的工程師缺口預估達30萬，「期許更多年輕人願意從事軟硬兼施的設計製造工程師，幫助建構完整堅實的製造產業鏈，這也是台灣科技產業長期發展的基礎」。

呂桔誠強調，台灣和美國各有長處，可在培育人才方面攜手合作，半導體供應鏈無法一蹴可幾，「不是花錢就可以建構」，除了花費時間，也須搭配教育體系、社會也要認同工程師的工作文化，台灣產業發展最關鍵的就是人才，這也是台灣的價值。

在供應鏈重組趨勢下，呂桔誠表示，台商加大在新南向國家等布局，以菲律賓為例，配合美日等國提出的「印太經濟架構（IPEF）」，台灣將推動參與呂宋經濟走廊建設，結合馬尼拉、蘇比克灣、克拉克等地的基礎建設和自由港，作為台資企業投資與轉運基礎，未來台菲經濟走廊有望成形。

呂桔誠指出，台灣也積極與瓜地馬拉以及巴拉圭等友邦加深經貿合作，其中在瓜地馬拉鎖定成衣紡織業、食品加工業、基礎製造業，巴拉圭則聚焦電動巴士產業鏈布局，持續為台商拓展新興市場商機。

美國 台積電 半導體

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