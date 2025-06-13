輝達在德打造首座工業AI雲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳13日造訪德國，與德國總理梅爾茨會面，宣布將和德意志電信聯手在德國為歐洲製造商打造AI雲，為全球首座工業AI雲，也是德國規模最大的單一AI設施。

輝達執行長黃仁勳稍早宣布在德國打造工業AI雲的計畫，輝達13日發布的聲明表示，德國的工業AI雲最晚會在2026年落成啟用，輝達將提供1萬顆GPU，德意志電信則提供基礎設施，並對資料中心、營運、銷售、安全與AI解決方案負責。

梅爾茨在聲明中說：「投資AI戰略基礎設施攸關我國創新實力，我們很歡迎輝達及該公司合作夥伴的承諾，這項合作關係對德國數位主權和經濟未來而言，可能是重要一步。」