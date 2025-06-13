快訊

雨快停了！ 吳德榮：白天起好轉 明熱如炎夏 未來10天颱風生成機率曝

輝達在德打造首座工業AI雲

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳13日造訪德國，與德國總理梅爾茨會面，宣布將和德意志電信聯手在德國為歐洲製造商打造AI雲，為全球首座工業AI雲，也是德國規模最大的單一AI設施。

輝達執行長黃仁勳稍早宣布在德國打造工業AI雲的計畫，輝達13日發布的聲明表示，德國的工業AI雲最晚會在2026年落成啟用，輝達將提供1萬顆GPU，德意志電信則提供基礎設施，並對資料中心、營運、銷售、安全與AI解決方案負責。

梅爾茨在聲明中說：「投資AI戰略基礎設施攸關我國創新實力，我們很歡迎輝達及該公司合作夥伴的承諾，這項合作關係對德國數位主權和經濟未來而言，可能是重要一步。」

輝達 德國 AI

延伸閱讀

黃仁勳效應？ 蔣萬安：北士科蓋國際羽球館要先做這事

「中國有華為罩著」 黃仁勳促美撤除晶片銷售禁令

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸陸 華為將主導大陸市場

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱輝達將在業績預測時剔除大陸

相關新聞

林百里：人形機器人貴又難做 攻量子電腦…十年磨劍

代工大廠廣達昨（13）日召開股東會，廣達董事長林百里說，有人說量子電腦還需十年才會出現，「我就可以賴皮、晚點退休」，現在...

超微伺服器晶片 台積操刀…新一代處理器將採2奈米製程

晶片大廠超微（AMD）於美國時間12日在聖荷西舉行Advancing AI 2025大會，執行長蘇姿丰親自揭露2026年...

人型機器人「貴又難做」 林百里專心攻量子電腦

在特斯拉創辦人馬斯克、輝達執行長黃仁勳的推廣下，外界對人型機器人有高度期待，但廣達董事長林百里昨日在股東會上被問及機器人...

廣達布局智慧醫療、自駕車 跨步

廣達董事長林百里身兼國家生技醫療產業策進會副會長，昨（13）日談到廣達在智慧醫療與智慧汽車布局。林百里表示，智慧醫療產品...

美商務部談出口管制 限縮華為AI晶片產量

美國商務部主管出口管制事務的次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在國會作證表示，華為今年生產人工智慧（AI）晶片...

台廠助陣 超微戰力躍進

晶片大廠超微先前收購伺服器系統整合商ZT Group，雖然後來出售製造業務，但已取得相關機架系統的技術能量，進軍機架級A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。