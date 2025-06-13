聽新聞
0:00 / 0:00
輝達財測 將排除大陸市場…呼籲政策目標必須清楚明確
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳12日表示，美國對人工智慧（AI）實施嚴格出口管制，輝達營收和獲利預測將排除中國大陸市場，他也暗示，現在不指望美國會解除對中國大陸的出口管制。
黃仁勳接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，被問及美中會談後是否會解除出口管制，他回答：「我現在不指望，但如果發生，那麼將是一大收穫，我們已告知我們所有的投資人和股東，展望前景，我們的預測將不會納入中國市場。」
台廠供應鏈指出，輝達專為大陸市場客製化降規產品H20，算力雖僅有常規版H100的14%左右，但記憶體性能高，與輝達CUDA平台相容，可免於過渡到其他平台的成本，仍是許多陸廠的首選。英業達為大陸雲端服務業者伺服器主要代工廠，陸系最大客戶為字節跳動，但主要仍在美國出貨，出貨H20伺服器產品則按照規定。
黃仁勳的言論凸顯華府晶片管制對輝達的衝擊。黃仁勳再度批評美國的晶片出口管制，「管制的目標並未實現」，「無論初期討論的（管制）目標是什麼，顯然沒有奏效，而且我認為，所有出口管制的目標都必須清楚明確，並隨著時間進行檢驗」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言