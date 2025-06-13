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輝達財測 將排除大陸市場…呼籲政策目標必須清楚明確

經濟日報／ 國際中心、記者林薏茹／綜合報導
輝達營收和獲利預測將排除中國大陸市場。路透
輝達營收和獲利預測將排除中國大陸市場。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳12日表示，美國對人工智慧（AI）實施嚴格出口管制，輝達營收和獲利預測將排除中國大陸市場，他也暗示，現在不指望美國會解除對中國大陸的出口管制。

黃仁勳接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，被問及美中會談後是否會解除出口管制，他回答：「我現在不指望，但如果發生，那麼將是一大收穫，我們已告知我們所有的投資人和股東，展望前景，我們的預測將不會納入中國市場。」

台廠供應鏈指出，輝達專為大陸市場客製化降規產品H20，算力雖僅有常規版H100的14%左右，但記憶體性能高，與輝達CUDA平台相容，可免於過渡到其他平台的成本，仍是許多陸廠的首選。英業達為大陸雲端服務業者伺服器主要代工廠，陸系最大客戶為字節跳動，但主要仍在美國出貨，出貨H20伺服器產品則按照規定。

黃仁勳的言論凸顯華府晶片管制對輝達的衝擊。黃仁勳再度批評美國的晶片出口管制，「管制的目標並未實現」，「無論初期討論的（管制）目標是什麼，顯然沒有奏效，而且我認為，所有出口管制的目標都必須清楚明確，並隨著時間進行檢驗」。

輝達 美國

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