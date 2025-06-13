台廠助陣 超微戰力躍進

晶片大廠超微先前收購伺服器系統整合商ZT Group，雖然後來出售製造業務，但已取得相關機架系統的技術能量，進軍機架級AI系統方案，繼續攜手ODM／OEM廠商推出相關解決方案，整體搶占市場版圖的戰力更強。

超微在取得ZT的技術之後，馬上將預計今年推出的Instinct MI350系列GPU、現有第五代EPYC伺服器處理器「Turin」與AI網路介面卡（NIC）「Pensando Pollara」，組成端對端、開放標準的機架級AI基礎設施解決方案，先行試水溫，為明年主力產品「Helios」機架級AI系統開路。Helios主要包括AI加速器Instinct MI400系列、下一代伺服器處理器「Venice」，新一代AI網路介面卡「Pensando Vulcano」。

除了超微本身的機架級AI系統，業者指出，客戶端也可以向ODM／OEM廠商洽商選擇以超微產品為基礎，但更具客製彈性化的伺服器方案。在這次超微Advancing AI 2025大會現場，包括神達（3706）、和碩、英業達、緯創、仁寶、華擎、華碩等，也都展示與超微合作的伺服器方案。