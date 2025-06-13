超微伺服器晶片 台積操刀…新一代處理器將採2奈米製程

晶片大廠超微（AMD）於美國時間12日在聖荷西舉行Advancing AI 2025大會，執行長蘇姿丰親自揭露2026年將推出的下一代Zen 6架構EPYC伺服器處理器「Venice」，以台積電（2330）2奈米製程打造，比現今一代處理器的運算效能提升七成，展現強強聯手的氣勢。

蘇姿丰並預告Venice之後，將推出伺服器處理器「Verano」，仍在持續研發更強大產品。

超微Advancing AI 2025大會概況

超微是台積電2奈米製程首家高速運算（HPC）客戶。超微公布明年推出下一代AI加速器Instinct MI400系列，將與以2奈米製程打造的伺服器處理器Venice，及搭配新一代AI網路介面卡（NIC）「Pensando Vulcano」，共同組成最新一代AI機架系統「Helios」，劍指競爭對手輝達的Vera Rubin平台產品。

超微邀來OpenAI執行長奧特曼站台，雙方已在明年的MI400系列產品上進行合作。

外界關注輝達可能較先推出Rubin平台，預期採用台積電3奈米製程生產，超微Helios採用2奈米製程打造伺服器處理器，展現強大企圖心，雙方明年搶奪市占的情況可能更為激烈。

蘇姿丰在去年的Advancing AI大會中上修對資料中心AI加速器相關潛在市場規模（TAM）估計，預期到2028年時，資料中心AI加速器TAM將達5,000億美元。今年大會中她再度上調目標，認為依照現在需求，會超越5,000億美元，推論需求將帶領AI發展往前，「現在已經能看到那個轉折點」，預期接下來幾年內，AI推論需求的年增率將超過80％。

蘇姿丰提到，從ChatGPT發表以來，AI創新的速度與她過往職涯所見都不同，預期還會更快，且會有更強大的模型出現，加上代理式AI興起等，都將持續推升AI動能。除了訓練開發模型以外，推論需求顯著成長，「現在正進入AI的新篇章」。

蘇姿丰在大會中展示圖表，說明Instinct MI400系列GPU所驅動的AI運算效能，跟前幾代產品相比，是「陡峭向上」以明顯幅度躍進。蘇姿丰說，明年超微推出Helios時，相信將會成為大規模AI的新標竿，「就像是單一大型運算引擎」，可連結GPU達72個。