美商務部談出口管制 限縮華為AI晶片產量

美國商務部主管出口管制事務的次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在國會作證表示，華為今年生產人工智慧（AI）晶片的能力極其有限，最多只能製造20萬組自家的昇騰（Ascend）AI晶片。美國商務部長盧特尼克則重申，華府「從未考慮」向中國大陸提供最先進的晶片。

面對美國國會議員對中國大陸先進半導體正急起直追的疑慮，凱斯勒12日在眾議院外交事務委員會小組的聽證會表示，華為2025年最多只能製造20萬組昇騰（Ascend）AI晶片，大部分供應中國大陸市場。

但他也提醒，「我們不能有錯誤的安全感，必須認清中國大陸正迅速趕上。我們不應僅因其先進晶片產量仍小就自滿，因為他們進軍全球的野心很大」。

市場研究機構TechInsights估計，去年中國大陸AI加速器需求約150萬組。此外，華為和其他本土手機品牌還需要數千萬組高階晶片。相較下，軟銀和OpenAI支持、設於德州的Stargate資料中心最終預計僅配置約50萬組晶片。

凱斯勒也請求為工業與安全局（BIS）的出口管制計畫增加預算，其中執法預算需要翻倍。若獲撥款，BIS可在美國增聘200名出口執法特勤人員，並把海外出口管制官人數從12人增至30人以上。

BIS一直是美國遏制大陸科技進展的核心單位。拜登政府已多次限制輝達AI晶片和其他先進技術的出口；川普團隊大致沿用並進一步強化這些措施。

盧特尼克另外接受福斯商業新聞訪問，被問到美方會否出口輝達（NVIDIA）等公司的高階晶片，回答：「當然不會。我們不會把最好的東西送給他們。」