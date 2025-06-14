美商務部談出口管制 限縮華為AI晶片產量
美國商務部主管出口管制事務的次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在國會作證表示，華為今年生產人工智慧（AI）晶片的能力極其有限，最多只能製造20萬組自家的昇騰（Ascend）AI晶片。美國商務部長盧特尼克則重申，華府「從未考慮」向中國大陸提供最先進的晶片。
面對美國國會議員對中國大陸先進半導體正急起直追的疑慮，凱斯勒12日在眾議院外交事務委員會小組的聽證會表示，華為2025年最多只能製造20萬組昇騰（Ascend）AI晶片，大部分供應中國大陸市場。
但他也提醒，「我們不能有錯誤的安全感，必須認清中國大陸正迅速趕上。我們不應僅因其先進晶片產量仍小就自滿，因為他們進軍全球的野心很大」。
市場研究機構TechInsights估計，去年中國大陸AI加速器需求約150萬組。此外，華為和其他本土手機品牌還需要數千萬組高階晶片。相較下，軟銀和OpenAI支持、設於德州的Stargate資料中心最終預計僅配置約50萬組晶片。
凱斯勒也請求為工業與安全局（BIS）的出口管制計畫增加預算，其中執法預算需要翻倍。若獲撥款，BIS可在美國增聘200名出口執法特勤人員，並把海外出口管制官人數從12人增至30人以上。
BIS一直是美國遏制大陸科技進展的核心單位。拜登政府已多次限制輝達AI晶片和其他先進技術的出口；川普團隊大致沿用並進一步強化這些措施。
盧特尼克另外接受福斯商業新聞訪問，被問到美方會否出口輝達（NVIDIA）等公司的高階晶片，回答：「當然不會。我們不會把最好的東西送給他們。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言