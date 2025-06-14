廣達布局智慧醫療、自駕車 跨步

廣達（2382）董事長林百里身兼國家生技醫療產業策進會副會長，昨（13）日談到廣達在智慧醫療與智慧汽車布局。林百里表示，智慧醫療產品已推廣到美國，希望能盡快有更好成績；而隨著客戶自駕車成功發展，相信未來數量還再會加大。

股東關心智慧醫療的獲利時間，林百里說，智慧醫療發展相對不簡單，只做智慧醫療AI軟體或智慧裝置不夠，需要從硬體做到AI軟體，打造整體解決方案，每個產品開發時間都至少十年起跳，十年磨一劍，才能投入市場、帶來獲利，且必須要進軍海外市場。智慧醫療產品需要經過臨床實驗和取得各國的認證，是條漫漫長路，但利潤確實比較好，廣達的產品已推廣至美國市場，希望盡快有好成績，在智慧醫療領域闖出一番事業。