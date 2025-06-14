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林百里：人形機器人貴又難做 攻量子電腦…十年磨劍

經濟日報／ 記者林薏茹／桃園報導
廣達昨天舉行股東常會，廣達財務長楊俊烈（左起）、董事長林百里、副董事長梁次震出席。記者葉信菉／攝影
廣達昨天舉行股東常會，廣達財務長楊俊烈（左起）、董事長林百里、副董事長梁次震出席。記者葉信菉／攝影

代工大廠廣達（2382）昨（13）日召開股東會，廣達董事長林百里說，有人說量子電腦還需十年才會出現，「我就可以賴皮、晚點退休」，現在處於十年磨一劍的磨劍階段，廣達正開發量子運算電腦；他也直言仍不看好人形機器人前景，「難做又貴、又沒客人」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳認為「量子運算已迎來轉捩點」，林百里指出，量子運算技術愈來愈成熟，應用一直在變動，應用需求與技術能力剛好碰上，才會有商機，廣達則以「見招拆招」部署研發。

廣達股東會林百里談話重點
廣達股東會林百里談話重點

林百里指出，有別於其他公司開發量子模擬或演算法，廣達主要投入量子運算電腦，目前仍是商業機密，有人認為量子電腦要問世要十年、有人說15年，「符合我說的十年磨一劍，我們現在開始磨劍」。

廣達積極布局量子電腦，但林百里對於人形機器人發展前景仍持保留態度。因人形機器人愈做愈複雜，「又貴又沒客人」，這麼複雜的機器人用來處理家務「好像不太划得來」。相對高精密度的專用型機器人較有價值，廣達布局智慧製造就是聚焦機器手臂，結合AI演算法，更聰明、也較有生意。

廣達今年以來持續擴大美國製造，林百里說，廣達在美國製造方面很有經驗、很有規模，客戶也蠻滿意，若客戶有需求，廣達就會增加產能，「擴廠是肯定的事」。但他也說，以筆電或iPhone等消費性電子產品來說，仰賴大量人工，零組件供應鏈也必須在地供應，在美國製造成本太高、划不來，相信美國政府也會逐漸理解，有適合或不適合在美國生產的產品。

至於東南亞廠區是否持續擴產，林百里再以「總鋪師」為例，他說，有訂單就做，「開工廠不怕訂單多，多多益善」，廣達產能布局彈性相當高。

美國 林百里 廣達

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