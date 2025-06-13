超微下一代伺服器處理器Venice 強調運算效能將比現今提升七成

晶片大廠超微（AMD）於美國時間12日在聖荷西舉行Advancing AI 2025大會，執行長蘇姿丰揭露其明年將推出的下一代Zen 6架構EPYC伺服器處理器「Venice」，將以台積電（2330）2奈米製程打造，且強調比現今一代處理器的運算效能提升七成，展現強強聯手的氣勢。她還首度預告接續Venice之後，將推出伺服器處理器「Verano」。

超微在伺服器處理器市場的市占率於今年首季已經達四成，且後續希望持續擴大版圖，該公司是台積電2奈米製程首家高速運算（HPC）客戶。由於超微已公布，明年將推出下一代AI加速器Instinct MI400系列，將與上述首度以2奈米製程打造的伺服器處理器Venice，及搭配新一代AI網路介面卡（NIC）「Pensando Vulcano」，共同組成該公司最新一代AI機架系統「Helios」，劍指競爭對手輝達（NVIDIA）的Vera Rubin平台產品。

蘇姿丰說，當明年超微推出Helios時，相信將會成為大規模AI的新標竿，「它就像是單一大型運算引擎」，可連結達72個GPU。