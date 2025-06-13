英華達智慧醫療報喜！2大產品獲國家發明創作獎雙料肯定

代工大廠英業達（2356）近年透過子公司英華達，積極布局智慧醫療市場，而旗下兩大智慧醫療主軸產品「全家寶全方位生理量測系統、思邁智慧輸液系統」也雙雙榮獲「113年國家發明創作獎」給予的肯定，吸引市場的關注。英華達團隊透露，國家發明創作獎為我國最具指標性、最具權威的技術創新與原創設計競賽，由經濟部智慧財產局主辦。而英華達此次獲獎之兩項產品，分別聚焦於「遠距健康照護」與「智慧輸液系統」兩大核心應用領域，皆為自有研發成果，並已導入實際臨床或照護應用場域。

對此，英華達也進一步說明，「全家寶全方位生理量測系統」榮獲本屆創作獎金牌，是一套整合生理感測裝置與雲端照護平台的全方位解決方案。透過監測血壓、心率、血糖、血氧、心電圖等關鍵健康指標，搭配雲端儲存及即時通報機制，可協助使用者、家屬與醫護人員進行遠距健康管理，特別針對高齡長者與慢性病族群設計，提升居家照護品質與效率。

至於「思邁智慧輸液系統」，則是榮獲了本屆發明獎的銀牌，團隊透露、該系統能協助醫院有效提升輸液安全、提高護理工作效率並推動醫院成為下一代智慧醫院。思邁系統已成功導入台大體系、奇美醫院等多家醫院，實踐智慧病房與安全用藥管理。而團隊強調，英華達將持續以創新實力，在未來繼續為大家打造更健康生活，也感謝評審給予的肯定，團隊會繼續用科技守護每一份健康。