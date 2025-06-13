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樂觀看待2028年資料中心AI加速器 蘇姿丰：TAM將超過5000億美元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／美國聖荷西13日電
OpenAI執行長奧特曼(圖右)為超微活動站台。記者鐘惠玲/攝影
OpenAI執行長奧特曼(圖右)為超微活動站台。記者鐘惠玲/攝影

晶片大廠超微AMD）於美國時間12日在聖荷西舉行Advancing AI 2025大會，執行長蘇姿丰樂觀認為，到2028年時，資料中心AI加速器TAM將超過5,000億美元。

蘇姿丰在去年的Advancing AI大會中，上修對資料中心AI加速器相關潛在市場規模（TAM）估計數，預期到2028年時，資料中心AI加速器TAM將達5,000億美元。而在今年大會中，她進一步表示，根據現今的情形，前述估計數字將會超越5,000億美元，而推論需求將帶領AI發展持續往前進，「現在已經能看到那個轉折點」，並預期接下來幾年內，AI推論需求的年增率將超過80％。

蘇姿丰提到，從ChatGPT發表以來，AI創新的速度與她過往職涯所見都不同，且預期還會更快，可預見還會有更強大的模型出現，及代理式AI興起等，都將持續推升AI動能。訓練是開發模型的基礎，而推論的需求也在顯著成長中，「現在正進入AI的新篇章」。超微這次也特地邀來OpenAI執行長奧特曼為其活動站台。

另外，蘇姿丰也說，還有一項AI發展趨勢是已經不只著重於資料中心端，從智慧邊緣系統轉向PC體驗，AI將會逐漸部署到每台設備中。而無論AI要在何處運行，或需要多少運算能力，超微都能提供適合的解決方案。

超微 蘇姿丰 人工智慧 AMD AI

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