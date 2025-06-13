強強結盟！微星攜手紅牛搶攻電競市場
電競大廠MSI微星（2377）13日宣布，旗下全球電競IP「MSI Gaming Arena（MGA）」正式與國際知名品牌Red Bull展開策略合作。Red Bull長期深耕極限運動、音樂文化與電競領域，擁有龐大年輕受眾與無可匹敵的全球影響力。此次合作將結合MSI領先業界的電競硬體實力與Red Bull的內容影響力，不僅強化MSI作為電競領導品牌的地位，也讓MGA有機會觸及更廣泛的玩家族群，拓展全球舞台，打造更沉浸、更多元的電競體驗。
本次合作涵蓋Red Bull 三項年度最重磅的電競賽事：Red Bull Home Ground、Red Bull Team5，以及將在近期宣布的其它賽事。本次合作由MSI提供旗下旗艦級電競筆電與電競桌機，全面升級比賽設備與現場體驗，為全球觀眾帶來更具張力與科技感的電競盛事。
MSI此次參與，不僅提供硬體支援，更是對MGA的擴大投入。MGA今年邁入第15年，始終致力於推動電競文化，為全球玩家提供展現實力的舞台。透過此次合作，MSI將MGA精神擴展至更龐大的賽事規模，與Red Bull攜手推動全球電競發展。
「MGA不只是電競賽事，更是微星對全球玩家與電競文化的長期承諾。」微星科技行銷副總經理程惠正表示：「透過贊助Red Bull指標性的電競賽事，我們很榮幸能持續傳遞MGA所代表的精神──以世界級效能與創新科技，激發玩家潛力，點燃競技熱情，成就無數難忘的高光時刻。」
本次合作象徵MSI電競精神與Red Bull挑戰極限文化的深度融合。透過MGA與Red Bull的雙重號召，MSI將持續為電競社群注入創新動能，打造更具影響力的國際舞台。
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