仁寶永續治理再傳捷報！獲頒「公司治理評鑑」前5%殊榮

代工大廠仁寶（2324）多年來致力於落實企業永續發展目標，而團隊在穩健的電腦及智慧裝置業務支持下，火力全開的朝「永續轉型」願景持續邁進，同時也陸續啟動多項企業永續發展計劃，並在台灣證券交易所及證券櫃買中心舉辦的公司治理評鑑中，獲得評審的青睞，從1,754家上市櫃公司中脫穎而出，在2024年度第11屆公司治理評鑑中取得「前5%」的優異排名，這也代表仁寶成功被列入上市櫃市場中最頂尖的49家公司之一，讓仁寶所制定的多項永續策略備受各界的矚目。

證交所於近日攜手櫃買中心，召開「第十一屆公司治理評鑑頒獎典禮」，表揚第十一屆評鑑結果排名前5%之上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司、「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司，以及本屆進步最多級距之上市櫃公司。仁寶團隊也派出財務長暨公司治理主管王正強副總代表公司出席獲獎。他直言，這份殊榮不僅肯定了仁寶長期致力於提升公司治理、資訊透明及永續發展的努力，也展現我們對股東權益與企業責任的堅持。

仁寶指出，團隊處在這個充滿挑戰的時代，並在地緣政治挑戰與產業轉型中，一步一步的持續強化營運韌性，才成功加速全球多元布局。而團隊在2024年積極的投入五大新興事業：「AI智慧應用、雲端伺服器、汽車電子、先進通訊、醫療科技」，並攜手公司旗下的所有的員工，一起朝向更有韌性、更有未來的仁寶來前進。最終也助公司於去年取得亮眼的表現，包括毛利率從 4.5%上升至5%、營業利益率從 1.3%上升至1.6%、稅後淨利100.42億元，年增 31%、EPS 達2.3元等，而團隊所達成的這一切，都來自每一位仁寶伙伴共同努力的成果。

對此，證交所董事長林修銘於致詞中分享，今年的評鑑共有1,749家上市櫃公司受評，其中，共有49家上市公司及39家上櫃公司名列前5%，更有15家公司（7家上市、8家上櫃）連續十一屆取得前5%之佳績，他們對於追求卓越的堅持，為資本市場樹立了良好的典範。林修銘亦指出，公司治理評鑑自2014年開辦以來，不斷引導上市櫃公司自發性強化公司治理體質，並主動提升永續發展的企業文化。

林修銘表示、近年為推動評鑑順利轉型，證交所持續參酌國內外政策與方向，並透過指標調整，逐步平衡環境、社會與治理三面向的比重，最新一屆(第十二屆)評鑑一方面增加環境面及社會面指標，如訂定2030年減碳目標、揭露溫室氣體範疇三資訊、導入內部碳定價及員工職涯培訓等；同時也整併或刪除部分治理面指標，並且參考國際及永續發展趨勢，鼓勵制定「提升企業價值計畫」及設置永續發展委員會，預計將於2026年正式轉型為ESG評鑑。