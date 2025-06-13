聯發科長期投入產學資源 促進半導體前瞻技術研發與高階人才培育

聯發科長期培育半導體人才，透過聯發科技前瞻研發中心（MediaTek Advanced Research Center；MARC）投入半導體產學合作，並於今日舉辦MARC Workshop 2025，邀集產業、學界長期合作夥伴齊聚一堂，進行半導體產業前瞻技術的研究成果發表與互動交流；並頒發聯發科前瞻研發中心產學合作的「傑出研究獎」與「卓越貢獻獎」，以表彰優秀前瞻的研發成果，以及對業界具明顯影響和貢獻的研究團隊。

聯發科董事長蔡明介親自出席MARC Workshop 2025並表示，科技的進展永不停歇，對推進產業技術進展、人才培養與技術研發，極為重要。因此藉由聯發科前瞻研發中心，進行各種產學合作專案，促進產學雙邊融合，推進新世代6G通訊、AI運算、與IC設計關鍵技術的發展。此外，為強化台灣半導體人才培育，聯發科技配合台灣重點領域產業發展，挹注經費與業師等各項資源，協助各大學成立半導體學院，深化半導體人才的培養，讓台灣學界與業界攜手培育世界級的科技研發實力。

MARC Workshop 2025由聯發科主辦，今年由聯發科-陽明交大創新研究中心與國立陽明交大產學創新研究學院共同承辦，並由聯發科-臺大創新研究中心、國立臺灣大學重點科技研究學院、聯發科-清大創新研究中心、國立清華大學半導體研究學院共同協辦。

今年聯發科前瞻研發中心產學合作的「傑出研究獎」，由台灣大學吳安宇教授團隊、清華大學張世杰教授團隊、國立中正大學張嘉展教授、林士程教授團隊獲此殊榮；「卓越貢獻獎」則由陽明交通大學温宏斌教授團隊和陽明交通大學陳科宏講座教授團隊所榮獲。上述勇奪獎項之研究與團隊，主要以無線通訊與IC 設計技術為主軸，其中有多數研發積極導入AI 技術改善效能，在研究與技術研發上脫穎而出。這也是聯發科技與各學研單位，長久投入技術研發合作的重要成果。