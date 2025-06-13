快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

聽新聞
0:00 / 0:00

東元帶領供應商低碳轉型 2025「1+N 碳管理示範團隊計畫」啟動

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元帶領供應商低碳轉型 2025「1+N碳管理示範團隊計畫」啟動 。東元提供。
東元帶領供應商低碳轉型 2025「1+N碳管理示範團隊計畫」啟動 。東元提供。

東元（1504）與國立雲林科技大學連續第二年合作，參與由財團法人台灣綜合研究院執行的經濟部產業發展署「1+N碳管理示範團隊計畫」，13 日於東元電機湖口廠舉行「溫室氣體盤查啟始會議」，將透過建立供應鏈碳管理機制，加速整體產業的淨零步伐。

東元電機高飛鳶總經理表示，從去年結合機電事業群的供應商，到今年延伸至智慧能源事業群的供應鏈，東元秉持「與全球夥伴並肩，創造共榮共好的永續」信念，將全力推動供應鏈減碳行動，進一步提升東元價值鏈的低碳競爭力。

2024年的1+N專案，東元邀集了機電事業群的多家供應商夥伴，透過講習、碳盤查及節能診斷，發掘供應商減碳熱點並研擬低碳轉型作法；再藉由集團關企東訊（2321）公司所建置的淨零減碳數位平台，完成溫室氣體盤查並回報東元，做為未來低碳化的基礎。

有了去年的經驗，東元今年決定繼續參與本計劃，延伸至智慧能源事業群的供應商，包括電力設備商、金屬製品製造商、機械設備製造商等，協助夥伴低碳轉型，預估減碳目標1,000噸、節電量120萬度，此外，也將輔導一家供應商完成碳盤查的外部查證。

台灣綜合研究院蘇漢邦副院長表示，感謝東元電機再度攜手供應鏈辦理1+N碳管理示範團隊共同減碳，強化及提升產業低碳競爭力。國立雲林科技大學管理學院陳昭宏院長也指出，該校的「永續發展暨價值管理中心」專業顧問輔導團隊，將協助東元電機有效推動供應鏈減碳行動。

東元電機已連續五年入選國際上備受矚目的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）新興市場指數，而且2024年在機電產業最關鍵的評比項目中，供應鏈管理（Supply chain management）獲得業界最高分。

東元表示，公司以「成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者」為願景，並且制定於2030年達成十年營運減排50%的目標。期待今年的1+N專案成效能夠突破預期，成功帶領供應鏈一起推動低碳轉型，也為東元價值鏈的低碳競爭力奠定扎實的基礎。

減碳 永續 東元電機 ESG

延伸閱讀

新北群募輔導計畫首波入選團隊出爐！ 本年度徵件至7月31日止 歡迎一起衝群募

NBA／勇士巴特勒投資觸角伸入足球！加入英超水晶宮收購團隊

邁向永續減碳 永豐金證為地球種希望之樹

Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

相關新聞

廣達股東會／談量子運算布局 林百里：還在磨劍可賴皮、晚10年退休

廣達（2382）13日召開股東會，對於量子運算前景，廣達董事長林百里說，有人說量子電腦10年才會出現，「我就可以賴皮、晚...

林百里吃了誠實豆沙包！談人型機器人：難做又貴、又沒客人

在特斯拉創辦人馬斯克、輝達執行長黃仁勳的推廣下，外界對人型機器人有高度期待，但廣達董事長林百里今日在股東會上，被問及機器...

聯發科長期投入產學資源 促進半導體前瞻技術研發與高階人才培育

聯發科長期培育半導體人才，透過聯發科技前瞻研發中心（MediaTek Advanced Research Center；...

東元帶領供應商低碳轉型 2025「1+N 碳管理示範團隊計畫」啟動

東元（1504）與國立雲林科技大學連續第二年合作，參與由財團法人台灣綜合研究院執行的經濟部產業發展署「1+N碳管理示範團...

鴻海量子密碼重大成果 獲密碼學頂尖會議Crypto接收

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院（HHRI）量子計算研究所最新量子計算研究成果發現，量子密碼學...

振樺電新任董事長出爐 宏碁法務長郭劍成擔任

工業電腦大廠振樺電（8114）13日宣布，新任董事長由郭劍成擔任，郭劍成為宏碁（2353）集團策略長暨法務長，人事令即起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。