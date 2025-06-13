東元帶領供應商低碳轉型 2025「1+N 碳管理示範團隊計畫」啟動
東元（1504）與國立雲林科技大學連續第二年合作，參與由財團法人台灣綜合研究院執行的經濟部產業發展署「1+N碳管理示範團隊計畫」，13 日於東元電機湖口廠舉行「溫室氣體盤查啟始會議」，將透過建立供應鏈碳管理機制，加速整體產業的淨零步伐。
東元電機高飛鳶總經理表示，從去年結合機電事業群的供應商，到今年延伸至智慧能源事業群的供應鏈，東元秉持「與全球夥伴並肩，創造共榮共好的永續」信念，將全力推動供應鏈減碳行動，進一步提升東元價值鏈的低碳競爭力。
2024年的1+N專案，東元邀集了機電事業群的多家供應商夥伴，透過講習、碳盤查及節能診斷，發掘供應商減碳熱點並研擬低碳轉型作法；再藉由集團關企東訊（2321）公司所建置的淨零減碳數位平台，完成溫室氣體盤查並回報東元，做為未來低碳化的基礎。
有了去年的經驗，東元今年決定繼續參與本計劃，延伸至智慧能源事業群的供應商，包括電力設備商、金屬製品製造商、機械設備製造商等，協助夥伴低碳轉型，預估減碳目標1,000噸、節電量120萬度，此外，也將輔導一家供應商完成碳盤查的外部查證。
台灣綜合研究院蘇漢邦副院長表示，感謝東元電機再度攜手供應鏈辦理1+N碳管理示範團隊共同減碳，強化及提升產業低碳競爭力。國立雲林科技大學管理學院陳昭宏院長也指出，該校的「永續發展暨價值管理中心」專業顧問輔導團隊，將協助東元電機有效推動供應鏈減碳行動。
東元電機已連續五年入選國際上備受矚目的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）新興市場指數，而且2024年在機電產業最關鍵的評比項目中，供應鏈管理（Supply chain management）獲得業界最高分。
東元表示，公司以「成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者」為願景，並且制定於2030年達成十年營運減排50%的目標。期待今年的1+N專案成效能夠突破預期，成功帶領供應鏈一起推動低碳轉型，也為東元價值鏈的低碳競爭力奠定扎實的基礎。
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