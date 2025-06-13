快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

鴻海量子密碼重大成果 獲密碼學頂尖會議Crypto接收

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
各種量子密碼基本構件與量子計算複雜性的關聯概要。黑線是已知結果或顯而易見的推論。紅線則是鴻海研究院的新發現。鴻海／提供
各種量子密碼基本構件與量子計算複雜性的關聯概要。黑線是已知結果或顯而易見的推論。紅線則是鴻海研究院的新發現。鴻海／提供

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院（HHRI）量子計算研究所最新量子計算研究成果發現，量子密碼學可以不依賴傳統的「單向函數」，而是基於一種全新的理論工具——元複雜性(Meta Complexity)。該成果獲密碼學最佳會議Crypto接收，展現團隊在前瞻量子技術領域的深厚實力與國際影響力。

鴻海研究院量子計算所研究員廣岡大河博士與鴻海研究院學術顧問暨京都大學森前智行教授的最新研究首次證明，量子密碼中的關鍵工具（如單向謎題、量子隨機數產生器）與一個稱為 GapK 的判斷問題密切相關，而 GapK 問題本質上是分辨某段資訊的複雜程度。

這項發現不僅建立起量子優勢的理論基礎，也開啟了設計新型量子性驗證（Proof of Quantumness）的可能性，讓我們更接近實現真正安全、可驗證的量子技術。該成果與兩組國際團隊的同期工作相呼應，被視為量子密碼學的新篇章。

Crypto（International Cryptology Conference）是密碼學領域最具聲望、歷史悠久的國際頂尖學術會議之一。自 1981 年創辦以來，Crypto 已成為密碼學界最重要的年度盛會，與 Eurocrypt、Asiacrypt 並列為 IACR（國際密碼學研究協會）主辦的三大旗艦會議。Crypto 大會不僅匯集了世界頂尖的學術研究者與產業專家，更是許多劃時代密碼技術的重要發表舞台。能在 Crypto 發表論文，長久以來被視為密碼學界的最高榮譽之一，也象徵該研究在理論深度、技術創新和影響力上的卓越成就。

鴻海研究院此次的技術突破，獲得Crypto接收，將為台灣在量子密碼領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。鴻海研究院將繼續致力於量子計算的研究，為全球技術創新和產業進步做出更大的貢獻。

鴻海 量子計算 研究所

延伸閱讀

廣達股東會／談量子運算布局 林百里：還在磨劍可賴皮、晚10年退休

錄取率僅1.7%！鴻海董事長辦公室遴選暑期實習生 競爭超激烈

學生站在量子與AI匯流十字路口 作家學者跨校接力連結新知

華碩領航資安專利布局 榮獲後量子密碼CAVP認證

相關新聞

廣達股東會／談量子運算布局 林百里：還在磨劍可賴皮、晚10年退休

廣達（2382）13日召開股東會，對於量子運算前景，廣達董事長林百里說，有人說量子電腦10年才會出現，「我就可以賴皮、晚...

林百里吃了誠實豆沙包！談人型機器人：難做又貴、又沒客人

在特斯拉創辦人馬斯克、輝達執行長黃仁勳的推廣下，外界對人型機器人有高度期待，但廣達董事長林百里今日在股東會上，被問及機器...

聯發科長期投入產學資源 促進半導體前瞻技術研發與高階人才培育

聯發科長期培育半導體人才，透過聯發科技前瞻研發中心（MediaTek Advanced Research Center；...

東元帶領供應商低碳轉型 2025「1+N 碳管理示範團隊計畫」啟動

東元（1504）與國立雲林科技大學連續第二年合作，參與由財團法人台灣綜合研究院執行的經濟部產業發展署「1+N碳管理示範團...

鴻海量子密碼重大成果 獲密碼學頂尖會議Crypto接收

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院（HHRI）量子計算研究所最新量子計算研究成果發現，量子密碼學...

振樺電新任董事長出爐 宏碁法務長郭劍成擔任

工業電腦大廠振樺電（8114）13日宣布，新任董事長由郭劍成擔任，郭劍成為宏碁（2353）集團策略長暨法務長，人事令即起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。