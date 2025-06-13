鴻海量子密碼重大成果 獲密碼學頂尖會議Crypto接收

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院（HHRI）量子計算研究所最新量子計算研究成果發現，量子密碼學可以不依賴傳統的「單向函數」，而是基於一種全新的理論工具——元複雜性(Meta Complexity)。該成果獲密碼學最佳會議Crypto接收，展現團隊在前瞻量子技術領域的深厚實力與國際影響力。

鴻海研究院量子計算所研究員廣岡大河博士與鴻海研究院學術顧問暨京都大學森前智行教授的最新研究首次證明，量子密碼中的關鍵工具（如單向謎題、量子隨機數產生器）與一個稱為 GapK 的判斷問題密切相關，而 GapK 問題本質上是分辨某段資訊的複雜程度。

這項發現不僅建立起量子優勢的理論基礎，也開啟了設計新型量子性驗證（Proof of Quantumness）的可能性，讓我們更接近實現真正安全、可驗證的量子技術。該成果與兩組國際團隊的同期工作相呼應，被視為量子密碼學的新篇章。

Crypto（International Cryptology Conference）是密碼學領域最具聲望、歷史悠久的國際頂尖學術會議之一。自 1981 年創辦以來，Crypto 已成為密碼學界最重要的年度盛會，與 Eurocrypt、Asiacrypt 並列為 IACR（國際密碼學研究協會）主辦的三大旗艦會議。Crypto 大會不僅匯集了世界頂尖的學術研究者與產業專家，更是許多劃時代密碼技術的重要發表舞台。能在 Crypto 發表論文，長久以來被視為密碼學界的最高榮譽之一，也象徵該研究在理論深度、技術創新和影響力上的卓越成就。

鴻海研究院此次的技術突破，獲得Crypto接收，將為台灣在量子密碼領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。鴻海研究院將繼續致力於量子計算的研究，為全球技術創新和產業進步做出更大的貢獻。