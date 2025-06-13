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振樺電新任董事長出爐 宏碁法務長郭劍成擔任

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為振樺電總經理陳茂強、振樺電新任董事長郭劍成、振樺電前董事長鄭傑文。記者吳凱中／攝影
左至右為振樺電總經理陳茂強、振樺電新任董事長郭劍成、振樺電前董事長鄭傑文。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠振樺電（8114）13日宣布，新任董事長由郭劍成擔任，郭劍成為宏碁（2353）集團策略長暨法務長，人事令即起生效，象徵振樺電正式進入新時代。

振樺電12日才公告，董事長鄭傑文因個人職涯規劃辭職，新任董事長待董事會選任後另行公告；今日振樺電就公告董事會選任董事長，由郭劍成擔任；郭劍成為宏碁集團策略長與法務長、宏碁智通董事及富逸投資股份有限公司董事。

振樺電日前舉行股東會，時任振樺電董事長鄭傑文表示，振樺電將於7月30日舉行臨時股東會，進行全面董事改選，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性。

針對永續經營，鄭傑文指出，振樺電在2017年發行特別股，就是為了導入永續傳承及從事商業模式的轉型，當初原以5年為限，但因為疫情所以用了7年時間才完成階段性任務，後續希望能藉由宏碁的經驗，在完善商業模式的同時，亦讓振樺電從家族經營轉往以專業經理人模式發展。

鄭傑文強調，雖然宏碁藉由取得特別股的方式，成為振樺電的最大法人股東，但是在經營上，振樺電依舊是獨立的上市公司，營運上仍會以振樺電為主體核心。

宏碁於今年2月下旬宣布，以不超過34.48億元，取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，連同2023年宏碁透過轉投資取得股權，占比達29%，成為振樺電最大法人股東。

董事長 股東會 振樺電 工業電腦 宏碁

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