華城股東會／台廠首家！奪美國德州星門計畫訂單 打入 AI 供應鏈

AI科技爆，華城（1519）報喜，逾百億訂單中，有20億元的電力設備訂單來自美國德州星門計畫（StargateProject ），成為第一個受惠美國星門計畫的台廠。

華城13日召開股東會，會後華城總經理許逸德接受訪問表示，去年第4季就接了百億元訂單，其中有60億元的訂單來自於美國AI算力中心，當中又有20億元、主要以變壓器為主的電力設備的訂單是來自美國德州星門計畫，也成為了第一個受惠於星門計畫的台廠。

華城為國內變壓器外銷大廠，被問到是否有美國建廠計畫，許逸德表示，確實收到很多美國建廠的邀請，但評估建廠成本是台灣的三到四倍，且沒有既有的供應鏈，又觀察到客戶僅是擔心庫存不足問題，為了解決客戶的擔憂，目前都是在美國當地各區租倉儲，建立安全的庫存，透過這樣初步的解決方式，已經解決庫存供應不足的問題 。

談到川普關稅戰與匯率影響，許逸德表示，過去運費大漲時，跟客戶站在一起分擔，現在處理關稅的議題，也比照當時，所幸電力設備仍有供不應求的狀況，所以客戶多半願意50-70%的關稅，訂單上，在4月9日關稅實施前，貨品都已上船，4月9日後的訂單則是增加了關稅必須由買方轉嫁的條款，因此雖說有被影響到，但卻有效地將關稅的衝擊壓低到毛利額3%以下。

匯率主要的衝擊在於美金計價的訂單、材料、貸款以及美國團隊薪酬等，處理原則是透過降低庫險部位、提前償款等，因此也有效降低衝擊，讓新台幣每升值一元，全公司的影響在毛利額0.5％以下。

展望未來，許逸德認為，在AI科技發展、推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，儘管各廠商都在擴廠，但重電業是技術、資本、顧客密集的產業，簡單來說，主要供應商就是市場這幾家，以目前的狀況來看，仍是供不應求，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。