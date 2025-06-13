快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

聯發科新任主管培訓計畫 獲全球人才發展 ATD 卓越實務獎

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
聯發科董事長蔡明介（左8）出席聯發科技前瞻技術研發中心年會（MARC Workshop 2025），並特別邀請台積卓越科技院士、Pathfinding for System Integration副總經理余振華博士（右7）、NVIDIA生成式人工智慧研究部門副總裁劉洺堉博士（右4）、與聯發科技通信設計本部總經理范明熙博士（左5）進行主題分享。公司提供
聯發科董事長蔡明介（左8）出席聯發科技前瞻技術研發中心年會（MARC Workshop 2025），並特別邀請台積卓越科技院士、Pathfinding for System Integration副總經理余振華博士（右7）、NVIDIA生成式人工智慧研究部門副總裁劉洺堉博士（右4）、與聯發科技通信設計本部總經理范明熙博士（左5）進行主題分享。公司提供

聯發科技（2454）以「新任主管培訓計畫」（New Manager Development Program，NMDP），在全球眾多參賽個案中脫穎而出，榮獲有全球人才發展領域「奧斯卡獎」之稱的國際人才發展協會（Association For Talent Development，ATD）卓越實務獎（Excellence in Practice Award）。該計畫以多元教學與混合學習模式，加速新任主管掌握管理及領導技能，進而帶領團隊完成組織任務，協助公司達成策略目標；自2020年執行至今，已舉辦超過16個梯次，超過650位主管參與。

聯發科技資深副總經理暨人資長林秀瑜表示，此次榮獲ATD獎項，不僅是對聯發科技在人才培育與發展策略上的高度肯定，也彰顯對領導人才成長的重視。為支持公司營運成長目標，配合主管人才需求，在高階主管的全力支持之下，聯發科技以「新任主管培訓計畫」加速公司策略轉型，培育更多能落實公司文化、展現公司管理職能的新任主管，以協助成功帶領團隊達成公司目標。

以多元教學與混合學習　培育新任主管　落實公司文化 帶領團隊達成組織目標

聯發科技「新任主管培訓計畫」在設計之初，即透過與高階主管、外部專家、人資部門與高績效部門主管等關鍵利益關係人訪談、分析組織數據等研究後，規劃成能符合組織、任務與個人等三種不同層次需求的培訓課程。此外，該計畫也透過混合學習模式，搭配多元教學方法，將課程融入在虛擬學習社群、三天兩夜的實體工作坊，並延伸至工作坊後長達180天的追蹤與應用案例分享中。

聯發科技「新任主管培訓計畫」透過對參與主管於加入計畫前後的前測與後測發現，完訓主管在員工激勵、培育人才、建立高績效團隊、引導改變、跨團隊合作及落實創新等管理行為有顯著進步。

聯發科技向來重視人才培育與發展，除此次獲獎的「新任主管培訓計畫」，還擁有完善且多元化的人才培訓制度，為不同職務、層級的員工提供相對應的專業與領導力培訓計畫。同時，也積極鼓勵同仁參與培訓，並持續透過評估與回饋機制，提供個人化的學習路徑，及豐富的職涯發展機會，增強員工參與感和成就感，持續提升聯發科技的產業競爭力。

聯發科

延伸閱讀

意騰-KY掛牌上市 盤中衝上650元勁揚97%

新北群募輔導計畫首波入選團隊出爐！ 本年度徵件至7月31日止 歡迎一起衝群募

NBA／勇士巴特勒投資觸角伸入足球！加入英超水晶宮收購團隊

聯發科明年營運 外資打問號…里昂下調獲利展望、野村維持中性評等

相關新聞

廣達股東會／談量子運算布局 林百里：還在磨劍可賴皮、晚10年退休

廣達（2382）13日召開股東會，對於量子運算前景，廣達董事長林百里說，有人說量子電腦10年才會出現，「我就可以賴皮、晚...

林百里吃了誠實豆沙包！談人型機器人：難做又貴、又沒客人

在特斯拉創辦人馬斯克、輝達執行長黃仁勳的推廣下，外界對人型機器人有高度期待，但廣達董事長林百里今日在股東會上，被問及機器...

廣達看「美國製造」大勢 林百里：駕輕就熟，只需擴大產能

廣達今日舉行股東會，「美國製造」再度成為提問核心。董事長林百里信心滿滿地說，廣達對美國製造很有經驗，「如今提到要產業界都...

林百里再提「心有不甘」的智慧醫療：漫漫長路，是最大挑戰

廣達今日舉行股東會，有股東提問，廣達的智慧醫療何時能獲利？董事長林百里坦言，「這是最大的挑戰」。他強調，廣達的產品開發時...

台灣工程實力再升級 中鼎產學合作智慧化成果奪國際發明雙金

中鼎集團積極投入AI人工智慧在工程領域的發展應用，不僅帶動產業升級轉型，並屢獲國際肯定。近期，中鼎以產學合作的兩大智慧創...

SEMI宣布日月光執行長吳田玉當選新任全球董事會主席

SEMI（ 國際半導體產業協會）今日宣布，全球董事會依據協會章程，選出日月光半導體 （ASE）執行長吳田玉為新任董事會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。