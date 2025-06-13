聯發科促半導體前瞻技術研發高階人才培育 推進6G通訊

聯發科技長期培育半導體人才，透過聯發科技前瞻研發中心（MediaTek Advanced Research Center；MARC）投入半導體產學合作，並於13日舉辦MARC Workshop 2025，邀集產業、學界長期合作夥伴齊聚一堂，進行半導體產業前瞻技術的研究成果發表與互動交流；並頒發聯發科技前瞻研發中心產學合作的「傑出研究獎」與「卓越貢獻獎」，以表彰優秀前瞻的研發成果，以及對業界具明顯影響和貢獻的研究團隊。

聯發科技董事長蔡明介親自出席MARC Workshop 2025並表示，科技的進展永不停歇，對推進產業技術進展、人才培養與技術研發，極為重要。因此藉由聯發科技前瞻研發中心，進行各種產學合作專案，促進產學雙邊融合，推進新世代6G通訊、AI運算、與IC設計關鍵技術的發展。此外，為強化台灣半導體人才培育，聯發科技配合台灣重點領域產業發展，挹注經費與業師等各項資源，協助各大學成立半導體學院，深化半導體人才的培養，讓台灣學界與業界攜手培育世界級的科技研發實力。

MARC Workshop 2025由聯發科技主辦，今年由聯發科技-陽明交大創新研究中心與國立陽明交大產學創新研究學院共同承辦，並由聯發科技-臺大創新研究中心、國立臺灣大學重點科技研究學院、聯發科技-清大創新研究中心、國立清華大學半導體研究學院共同協辦。今年主題演講特別邀請台積卓越科技院士、Pathfinding for System Integration副總經理余振華博士、NVIDIA生成式人工智慧研究部門副總裁劉洺堉博士、與聯發科技通信設計本部總經理范明熙博士，針對先進積體電路異質整合技術、NVIDIA Cosmos世界基礎模型技術與6G行動通訊技術的演進，進行主題分享，期望透過業界領導公司的技術觀點，促進學界與業界專家更進一步的交流、討論。

今年，聯發科技前瞻研發中心產學合作的「傑出研究獎」，由國立臺灣大學吳安宇教授團隊、國立清華大學張世杰教授團隊、國立中正大學張嘉展教授、林士程教授團隊獲此殊榮；「卓越貢獻獎」則由國立陽明交通大學温宏斌教授團隊和國立陽明交通大學陳科宏講座教授團隊所榮獲。上述勇奪獎項之研究與團隊，主要以無線通訊與IC 設計技術為主軸，其中有多數研發積極導入AI 技術改善效能，在研究與技術研發上脫穎而出。這也是聯發科技與各學研單位，長久投入技術研發合作的重要成果。

聯發科技產學合作研究主題涵蓋 6G通訊系統、無線通訊技術、射頻電路、類比電路、AI運算、邊緣AI、生成式AI、軟體工程技術、多媒體技術、繪圖處理器、先進封裝技術、三維積體電路整合、電子輔助設計EDA、設計驗證、資訊安全等先進技術研究。研發領域涵蓋面廣闊，包含IC設計、系統技術與半導體領域先進研究。2024年聯發科技總計支持學界執行65個產學計畫、發表170篇論文、研究團隊參加各種競賽，榮獲33項殊榮。

聯發科技前瞻研發中心持續投入高等教育產學研發合作，包含執行前瞻計劃研究、創新研究中心運作、產學大聯盟、政府重點領域產業發展政策，同時也參與國內外學術研究機構、國際頂尖論壇、科技交流活動等，亦邀請全球各領域技術翹楚分享最新技術。每年根據最新的世界技術研發趨勢，公開研發需求（Research Needs），向台灣與全球半導體菁英徵件，獲選之學術團隊，能獲得研發資源之外，更能與聯發科技研發團隊有更緊密的互動，進行世界前沿的前瞻技術研發；其研發成果也於年度MARC Workshop上發表交流，促進學術界與產業界的互動與交流，同時加速半導體前瞻技術研發與高階人才培育，形成正向循環，共同創造蓬勃發展的半導體產業生態。