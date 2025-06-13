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桃市赴矽谷創新高峰會 展現國際合作與創新驅動實力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市經發局長張誠率5家具潛力的創新公司，赴美國矽谷參加知名加速器公司舉辦的峰會。圖／經發局提供
桃園市經發局長張誠率5家具潛力的創新公司，赴美國矽谷參加知名加速器公司舉辦的峰會。圖／經發局提供

桃園市經發局長張誠率5家具潛力的新創企業，前往美國矽谷參加全球知名創新平台 Plug and Play 舉辦的峰會（Silicon Valley June Summit 2025），與來自全球逾300家新創團隊及4000位產業菁英交流，爭取國際新創與科技企業前進桃園駐點，與在地產業的合作契機。

今年高峰會匯聚微軟、輝達等國際科技大廠及General Catalyst、Cathay Innovation、Samsung Catalyst Fund、SoftBank等頂尖創投機構，展現創新與資金、人才鏈結的國際平台。

張誠在高峰會致詞，強調以開放、連結、共創為主軸，桃園作為台灣的國門，不僅擁有完整的科技製造聚落，涵蓋航太、電子、智慧移動等領域，更具備推動創新產業發展的堅實基礎。市府近年積極發展無人載具、低軌衛星、AI 智慧製造、AI 應用與永續等前瞻技術，透過政策引導與產業合作，致力於建構具備創新動能與 ESG 驅動的產業環境。

張誠說明，桃園市政府的目標是打造一個雙向鏈結的平台，協助國內新創走向國際市場，同時致力於引進海外創新技術與能量，發展快速打樣與協同製造的合作模式，全面加速創新成果的商業化進程。

參與桃園市政府和Plug and Play加速輔導計畫，並赴高峰會的5家新創企業為Morale AI、Moldintel、iCHASE、Ranictek、Tricuss，分別聚焦於ESG AI、智慧製造、農業科技、衛星通訊晶片及企業用大型語言模型（LLM）等領域，為 Plug and Play Taiwan 加速器首批精選團隊，展現桃園新創技術的多元性與國際競爭潛力。

張誠局長也會晤 Plug and Play 總裁 Saeed Amidhozour 和高層，雙方高度肯定企業合作具體進展，包含與和碩、緯創、台達電等指標性大型企業成功媒合，並已促成多家國際企業創投（CVC）參與投資案，成效卓著。

張誠局長於會中闡述，桃園擁有台積電（TSMC）兩座先進封裝廠，並具備完整之AI伺服器供應鏈，為NVIDIA全球重要合作夥伴，已然形成一前瞻之AI製造聚落。市府正與新光幼獅公司合作打造「新光InnovHUB」，總樓地板面積超過3000坪，並預計2年內完成，將規劃引進國內外新創及相關產業進駐。Plug and Play創辦人Saeed Amidi對此規畫表達興趣，並指出新創基地結合大學資源將是驅動未來全球創新生態發展之關鍵模式。

台達電 台積電 創投 AI

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