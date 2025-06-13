廣達股東會／談量子運算布局 林百里：還在磨劍可賴皮、晚10年退休

廣達（2382）13日召開股東會，對於量子運算前景，廣達董事長林百里說，有人說量子電腦10年才會出現，「我就可以賴皮、晚點退休」，現在處於十年磨一劍的磨劍階段，主要是在開發量子運算電腦。

談及量子運算議題，林百里說，廣達現在部署什麼是機密，還不能說，「見招拆招」，從大趨勢來看，有人認為量子電腦要問世說10年、有人說15年，「10年也好，我就可以賴皮、晚點退休，也符合我說的十年磨一劍，我們現在開始磨劍」。

林百里透露，從廣達的研究調查來看，量子運算好像愈來愈成熟，至於距離實際應用還要多久，還不是那麼清楚，應用一直在變動，應用的需求與技術的能力剛好碰上了，才會有商機。

林百里指出，有別於其他公司開發量子模擬或演算法，廣達主要投入量子運算電腦領域，這是客人所需要的，量子運算方式與傳統電腦不同，現在的傳統電腦是1與0的二進位制，不具備量子運算能力的電腦要模擬量子系統，會比較傷腦筋。

林百里說，目前對於量子電腦能做是先模擬一下，但模擬是一個研究，而非應用。