廣達看「美國製造」大勢 林百里：駕輕就熟，只需擴大產能

廣達今日舉行股東會，「美國製造」再度成為提問核心。董事長林百里信心滿滿地說，廣達對美國製造很有經驗，「如今提到要產業界都在美國製造，我們早就都駕輕就熟了，只需要再擴大產能就沒問題了。」

他說，目前AI領域客戶一直給廣達很多訂單，整個團隊也持續盡全力實現（任務）、完成出貨，他看好整個AI市場商機會繼續增長。

當股東提問廣達的長期策略為何？林百里回應，廣達最初做筆電被笑，因為市場覺得筆電沒有未來，應該要做桌上型電腦，結果現在回過頭看，筆電市場已經超過桌電很多很多。

他說，2000年的時候，更沒人能想到，有一天雲端運算會成為主流；廣達2016年就提出要發展AI，如今真正進入AI時代，廣達會採取計算（運算）、新技術和新應用作主軸，精準研發、超前部署，長期策略是發展運算機器、電腦，韌性製造並提供產品給大客戶，這些都是廣達一路走來的戰術。

林百里日前在廠慶時，表示廣達早已提前全球布局，9個組裝廠區都準備就緒，今年的訂單數量比去年更多，預期業績將再創新高。他今日重申，廣達在全世界有9個製造基地，能從各個地區為客戶提供在地製造服務。

廣達今日通過去年財報及營餘分配，每股配發現金股利13元，股利發放率達83.9%。

該公司去年伺服器相關產品的銷售比重，已超越筆記型電腦，全年合併營收達1.41兆元，較前一年度的1.09兆元年增30%，同時，毛利率、營業 利益率、淨利率與2023年相較，再次寫下三率三升佳績。全年營業毛利更首度突破千億元大關。

公司預期，今年受惠AI應用擴大市場需求，帶動伺服器的持續成長，營收可望穩定增長。今年廣達仍以AI為核心驅動公司整體成長。林百里指出，我們已研發各式Smart-X智能工具，鎖定AI三大應用場域「智慧製造」、「智慧移動」、「智慧醫療」為主軸，開發以使用者為中心的人性化智慧解決方案，為不同的使用場景提供客製化解方。