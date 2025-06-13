林百里再提「心有不甘」的智慧醫療：漫漫長路，是最大挑戰

廣達今日舉行股東會，有股東提問，廣達的智慧醫療何時能獲利？董事長林百里坦言，「這是最大的挑戰」。他強調，廣達的產品開發時間都不少於十年，才能上場並獲利，所以智慧醫療是對廣達的考驗。

林百里今天在股東會上回憶，廣達當年開發AI伺服器的時候，就覺得這個世界即將進入AI時代，讓所有裝置具備智慧功能相當重要，「我們就定義自己要做智慧汽車、智慧製造、智慧醫療，初期獲利不錯，在智慧製造上，（集團旗下）達明機器人也很成功」。

反觀智慧醫療業務，「卻沒那麼簡單，」林百里描述，廣達先是製作一個簡單裝置給醫院，但醫院並不看重，覺得「不太有價值」，後來廣達加入AI軟體，「還是不夠，必須做出醫師需要的解決方案」，這才讓廣達從硬體做到軟體，再做到解決方案。

林百里四年前接受媒體採訪時，就曾透露自己「是讀電機的，但是為什麼一直想搞智慧醫療？因為考聯考的時候沒考上醫學系，」他說，「既然只能考上電機系，心有不甘，所以我還是最後要把完結篇寫好，那就是智慧醫療」。

林百里說，台灣市場太小，儘管市場使用率高、但業務量依然少，因此廣達積極進軍國外市場。

廣達每年所投入的研發經費，占公司總營收逾2%，去年研發經費約289億元，創下新高。公司指出，今年預計集團總投入研發的經費，可望超過新台幣300億元。研發計畫除AI與高效能運算伺服器、5G通訊技術與企業專網、NB、智慧移動與車載技術、智慧醫療與醫療物聯網)、AI智慧眼鏡與AR/VR技術。

林百里心心念念的智慧醫療，計畫開發AI智慧醫療雲平台、開發 AI 遠距醫療平台、智慧雲端救護車系統、開發智慧病床照護系統、智慧護理推車、研發智慧心電圖量測儀、開發智慧健康照護等平台。

據悉，廣達打造的AI醫療雲運算整合平台QOCA目前已與16個國家、20家機構合作建立模型。公司也舉辦多場工作坊，協助APEC會員的醫衛專業人士用AI進行診斷。

林百里指出，雖智慧醫療利潤比較好，但需要認證及臨床實驗，所以海外市場是條漫漫長路。目前廣達的智慧醫療產品已成功推廣至美國，希望盡快有更好成績。