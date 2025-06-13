林百里吃了誠實豆沙包！談人型機器人：難做又貴、又沒客人
在特斯拉創辦人馬斯克、輝達執行長黃仁勳的推廣下，外界對人型機器人有高度期待，但廣達董事長林百里今日在股東會上，被問及機器人展望，卻認為在研發和利潤上，「難做、又貴、又沒有客人」；應用上，距離實用尚有漫長的路；若要展望20年，更是「beyond my imagination（超越了我的想像範圍）」，林百里幽默地說，自己到時候就96歲了，還是不要想那麼遠。
廣達今日舉行股東會，林百里在股東會後受訪時指出，許多企業積極研發人型機器人，技術也不斷演進，但「講（機器人）好的人很多，講不好的人也很多」，若以企業經營者角度觀之，CP值高不高才是關鍵。
林百里今日在股東會上針對AI（人工智慧）市場釋出樂觀看法，透露客人目前「一直給我們很多、很好的訂單」，幹部和團隊未來將透過計算（算力）、新技術、新應用擴大產品線發展，賣對的產品給對的客人。他也在股東會上讚美集團旗下達明機器人做得很好。
若觀察全世界發展，他態度謹慎，指出現階段儘管全世界有許多業者都在製造人型機器人，但還沒有一家做大。
林百里在會後記者會上指出，自己仍比較看好特定應用的機器人，如智慧工廠中的機器手臂。他解釋，家庭、照護市場所應用的人形機器人，普及尚需時間，因為機器人零組件、組裝、技術和AI等整合愈來愈複雜，「很貴」，廣達之所以尚未投入人形機器人開發，是覺得市場現階段未成熟，技術難度又高，「難做、又貴、又沒有客人，所以我們還在研究中，沒有參加這個項目」。
事實上，去年林百里就在廣達股東會時被問到AI機器人發展，他去年就說，「機器人不一定要長得像人」，認為智慧工廠中的機械手臂，或各類終端結合感測器、鏡頭、AI，就相當智慧，但人類一直在幻想著把自己的樣態複製到機器人，就像「原子鐵金剛」的電影。
今日林百里被問及怎麼看20年後的AI、機器人發展，他說，自己20年後就96歲了，「這種太遠的事情，對我來講，還是不要想那麼遠比較好」。
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